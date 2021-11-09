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鉅亨美股雷達：Lucid令市場憂心蔚來前景、Meta傳將設實體店介紹元宇宙概念

鉅亨網新聞中心
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
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鉅亨美股雷達蔚來MetaAlphabetGoogle元宇宙

美股重要看點：

週三 (10 日) 美國將公布 10 月消費者物價指數 (CPI)，市場預期 10 月 CPI 年增率將報 5.8%，將比 9 月的 5.4% 進一步上升。

聯準會當前仍然預估高通膨僅是短期現象，而市場經濟學家亦多數認為，隨著塞港持續、供應鏈缺料、薪資上升等三大因素，美國通膨率預估將在第四季仍將持續維持高檔。

美股前一交易日漲跌：

  • 道瓊指數上漲 104.27  點，或 0.29%，收 36,432.22 點。
  • 那斯達克指數上漲 10.77 點，或 0.07%，收 15,982.36 點。
  • 標普 500 指數上漲 4.18 點，或 0.09%，收 4,701.71  點。
  • 費城半導體指數上漲 46.8 點，或 1.25%，收 3,803.3 點。

今日重要總經數據：

  • 美國 10 月 NFIB 小企業信心指數，市場預期 98.5，前值 99.1。
  • 美國 10 月 PPI 年增率，市場預期 8.6%，前值 8.6%。
  • 美國 10 月 PPI 月增率，市場預期 8.6%，前值 8.6%。
  • 美國 10 月核心 PPI 年增率，市場預期 6.8%，前值 6.8%。
  • 美國 10 月核心 PPI 月增率，市場預期 0.5%，前值 0.2%。

重要個股動態：

1. 蔚來汽車 (NIO-US)

由於近期 Lucid 高端車款受到市場廣泛關注，使得市場在蔚來汽車財報發布前相當敏感。

Lucid 上週開始交付首款產品 Lucid Air 夢幻版，電動汽車狂熱者在緊盯媒體，希望了解業內人士和消費者對這款產品的評論，迄今為止，Lucid Air 受到如潮好評。

《華爾街日報》本週早些時候發文表示，Lucid Air 是特斯拉值得尊敬的對手，而蔚來也在努力於中國市場超過特斯拉，因此，Lucid Air 受到好評，會讓蔚來投資者感到警覺。

此外，蔚來日前披露的數據顯示，儘管其他中國電動汽車廠商交車量還在增長，但蔚來 10 月份交車量出現暴跌。

雖然 Lucid 有很大潛力，但並不意味著投資者應當拋售蔚來股票，蔚來訂單依舊強勁，10 月份交車量暴跌可能是暫時的。

NIO 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
NIO 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

2. Meta (FB-US)

《紐約時報》發文表示，Meta 在考慮開第一家實體店，用於展示虛擬實境 VR 頭盔、遠程會議設備等元宇宙產品，不過，目前展店時間尚未敲定。

Meta 目前重心正轉向打造元宇宙，用戶可以在其中社交、工作和娛樂，而開設第一家實體店的計劃，表明 Meta 也需要藉助實體世界展示元宇宙的潛力。

但《紐約時報》也指出，Meta 可能會取消開設實體店的計劃，Meta 目前銷售數款產品，Oculus Quest (將改名為 Meta Quest) 使用戶能夠了解其元宇宙概念。

據美媒報導，Meta 計劃在加州開設一家旗艦店，在公司改名前，Meta 曾有意將零售店稱作 Facebook 專賣店。

META 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
FB 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

3. Alphabet (GOOGL-US)

Alphabet 距離成為市值達到 2 兆美元的第三家公司只差一步之遙，在數位廣告復甦和雲端運算業務增長的推動下，今年以來 Alphabet 股價持續上漲，當前成為美國五大科技公司 (按營收計算) 中表現最好的公司。

Jacob 資產管理公司執行長 Ryan Jacob 表示，Alphabet 的增長媲美小公司，如果特斯拉市值能超過 1 兆美元，市值超過 2 兆美元的 Alphabet 估值並不高。

Ryan Jacob 指出，目前 Alphabet 本益比僅為 24 倍，對比特斯拉本益比高達 151 倍，是較為便宜的科技大型股之一，預計今年 Alphabet 營收將增長 40%，創下至少 10 年來的最高增速。

GOOGL 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
GOOGL 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
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