美國10月PPI年增8.6% 續創近11年最高

美國勞工部周二 (9 日) 公布最新通膨數據，受汽油和汽車零售價格推動，10 月生產者物價指數 (PPI) 持續上揚，年增率 8.6%，續維持於 11 年高點。

報告顯示，10 月 PPI 月增 0.6%，高於 9 月的 0.5%，但符合市場預期，PPI 年增 8.6%，增幅與 9 月相同，且略低於市場預期，仍維持在近 11 年高位。

在商品需求高於服務需求情況下，10 月 PPI 有超過 6 成增幅由商品價格所推動，月增 1.2%，服務價格月增 0.2%，建築價格則月增 6.6%。

商品價格增幅有三分之一來自汽油價格，月增 6.7%，柴油、天然氣與塑料樹脂價格均有所上漲，至於服務價格方面，有超過八成漲幅是由汽車和零件價格所推動，月增 8.9%，運輸和倉儲服務價格也增長 1.7%。

排除食品、能源價格後，10 月核心 PPI 月增 0.4%，高於 9 月的 0.2%，略低於市場預期，核心 PPI 年增 6.8%，符合預期且增幅同於 9 月。

穆迪分析 (Moody’s Analytics) 高級經濟學家 Ryan Sweet 表示，在供應鏈問題干擾下，美國通膨加速成長的情況可能不會如先前所想的快速緩解，尤其是對企業來說。

除 PPI 外，周三還將公布另一項關鍵通膨數據，即消費者物價指數 (CPI)。市場預計 10 月 CPI 月增率為 0.6%，高於前值的 0.4%，年增率估 5.9%，高於前值的 5.4%。