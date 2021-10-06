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路透：歐盟將控蘋果壟斷 Apple Pay獨佔iPhone NFC

鉅亨網編譯羅昀玫
路透：歐盟將控蘋果壟斷 Apple Pay獨佔iPhone NFC (圖片：AFP)
路透：歐盟將控蘋果壟斷 Apple Pay獨佔iPhone NFC (圖片：AFP)
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週三 (6 日) 《路透社》報導，歐盟反壟斷監管機構將指控蘋果 NFC 晶片技術方面涉及市場壟斷，可能迫使蘋果向競爭對手開放其支付系統。

去年 6 月歐盟執行委員會 (EC) 針對蘋果 NFC 晶片 與 Apple Pay 的操作展開正式調查，該委員會當時稱，調查的重點是研究蘋果 Apple Pay 操作是否違反歐盟的競爭法令。

蘋果 (AAPL-US) 嚴格限制第三方服務存取 iPhone 內建 NFC 晶片存取功能，使用者僅能藉由 Apple Pay 服務，才能使用 iOS 裝置所內建 NFC 快速付款 (tap and go)，涉及市場壟斷行為。

週三《路透社》引述消息人士報導，歐盟反壟斷監管機構目前正在起草發出「反對陳述」 (statement of objection)，並將於明年提交給蘋果。

蘋果此前表示，在處理敏感的銀行數據時，限制第三方對對 NFC 晶片的權限可以提供更嚴格的安全性，這是消費者首先選擇 Apple Pay 的原因之一。

谷歌和三星沒有涉及相關反壟斷問題，是因為 Android 系統的智慧手機允許所有支付應用程式訪問手機內的 NFC 晶片。

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