拜登積極減碳 將要求航空業2050年以前實現淨零排放

拜登政府積極推動節能減碳，研擬要求美國航空業者在 2050 年之前實現淨零碳排，把矛頭對準這個比汽車業更難落實減碳的溫室氣體主要排放產業。

根據周二 (9 日) 一份長 40 頁的報告，拜登政府將要求增加永續飛機燃料的生產、開發新型飛機技術，以及設法提高營運效率，以減少航班與航班之間耗用的燃料。美國運輸部部長布塔朱吉 (Pete Buttigieg) 預定周二在格拉斯哥聯合國氣候變遷大會 (COP26) 上，宣布計畫細節。

拜登對抗氣候變遷的計畫在國會進展相當緩慢，先前提案包括限制油井的甲烷排放，要求全美新出廠半數汽車到 2030 年都將是零排放汽車。

布塔朱吉說：「今天將宣布的氣候行動計畫，是野心勃勃但可以實現的計畫，將替航空業打造一個永續的未來，也展現我們可以在對抗氣候變遷的同時，仍能帶動經濟成長，並為美國創造薪資優渥的就業機會。」

喬治華盛頓大學環境與能源管理所的永續能源主任 Scott Sklar 說，多年來，航空業一直努力開發出替代性的飛機燃料，因為石油是航空業最沉重的成本，過去不乏油價飆漲導致業者瀕臨破產的例子，希望未來能開發出混合燃料，甚至可以完全取代石油的燃料。

美國太空總署 (NASA) 和聯邦航空管理局 (FAA)，正與業界合作加速開發更省油的飛機和引擎技術，據說足以省下 30% 燃料，預計 2030 年代可以升空，成為美國機隊的一份子。

FAA 局長 Steve Dickson 說，美國數十年來一直是航空業的領導者，現在將打造永續航空系統，繼續保持領先優勢。