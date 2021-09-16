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台積電承諾 2050年達到淨零排放目標

鉅亨網記者林薏茹 台北
台積電承諾 2050 年達到淨零排放目標。(圖：AFP)
台積電承諾 2050 年達到淨零排放目標。(圖：AFP)
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台積電淨零排放氣候變遷碳排放

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日在「國際臭氧層保護日」承諾，將於 2050 年達到淨零排放目標，並發布氣候相關財務揭露報告書，以實際行動落實環境永續目標，是繼聯電 (2303-TW) 後，全球第二家宣布淨零碳排的晶圓代工廠。

台積電表示，以「ESG 政策」與「環境保護政策」為指引，積極規畫與執行減緩氣候變遷的相關作為，密切關注全球各項氣候行動指標，並進一步規畫淨零排放目標。

台積電 2020 年成立淨零排放專案，由相關單位組成工作小組，針對淨零目標進行規畫與討論，同年全球辦公室達溫室氣體淨零排放。

面對 2050 年淨零排放目標，台積電將擬定相關減緩措施、持續強化各項綠色創新作為，並積極採用再生能源，設定短期目標為 2025 年達排放零成長，並於 2030 年回到 2020 年排放量。台積電強調，將積極投入，持續尋求各種排碳減量機會。

台積電董事長暨 ESG 指導委員會主席劉德音表示，身為全球領先的半導體公司，面對氣候挑戰，須負起應有的企業責任。台積電除是全球首家加入 RE100 的半導體企業，今年也主動響應淨零排放行動，並發布氣候相關財務揭露 (TCFD) 報告書，盼擴大綠色影響力。

台積電於 2018 年發布《台積公司氣候變遷宣言》，明訂因應氣候變遷的二大主軸為減緩衝擊與調適風險，同時積極導入金融穩定委員會定義的氣候相關財務揭露建議書架構，透過有效掌握行動方案的進度與成果，降低氣候風險對營運造成的財務影響。

台積電今年為進一步回應利害關係人對氣候變遷議題的關注，並聚焦闡述相關議題，依據氣候相關財務揭露架構與核心精神，發布 TCFD 報告書。

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