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全球淨零碳排目標 經部擬設立專屬園區

鉅亨網記者劉韋廷 台北
全球淨零碳排目標，經濟部政務次長曾文生：四面向助循環經濟發展，擬設立專屬園區。(取自SEMI論壇直播)
全球淨零碳排目標，經濟部政務次長曾文生：四面向助循環經濟發展，擬設立專屬園區。(取自SEMI論壇直播)
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經濟部SEMI半導體循環經濟ESG減碳碳稅再生能源曾文生

國際半導體產業協會 (SEMI) 今 (6) 日舉辦 ESG 暨永續製造高峰論壇，經濟部政務次長曾文生表示，政府將透過四大面向協助高科技產業邁向循環經濟，同時創造新的商業模式，也規劃設立循環園區，以利輔導利用與法規調適。

曾文生指出，政府將持續支持產業發展並兼顧友善環境，同時跨部會合作協助產業技術升級、法規調適、創新商業模式，並建立低碳創新循環產品技術，最後則是與循環經濟聯盟 (TCE100) 等跨領域串起永續循環生態圈，希望在推動高端製造同時，發展新產業循環模式。

曾文生表示，減碳已是全球各國具高度共識、努力方向，超過 132 個國家透過立法、輔導、政策配套等，致力在 2050 年或 2060 年達到淨零碳排的目標，台灣同樣以 2050 年達到碳中和為目標，包含總統、行政院都指示各部會進行相關目標路徑安排、配套修法等。

台灣是高科技電子業重鎮，曾文生指出，2019 年來自電力、溫室氣體碳排占 97%，達約 3200 萬噸，其中，半導體產業碳排又占約 43%，但近年產業也從傳統汰換設備製程、降低電力等，朝向減量、整合式系統思考達到減碳目標。

除了政府持續推動能源轉型外，曾文生也舉例產業循環應用，包含李長榮化工回收異丙醇廢液達到雙循環經濟模式，三福化 (4755-TW) 做到溶劑回收、氫氧化四甲基銨 (TMAH) 顯影劑回收，靶材廠光洋科 (1785-TW) 也「液中求銅」，減少半導體大廠委外處理廢液支出，強方科技則發展出廢硫酸再生成電子級硫酸的技術。

因應各國淨零碳排目標，曾文生說，未來生產碳排將要付出費用，因此若藉由循環經濟，將有利廠商降低成本，並創造新的商業模式。

此外，在政府能源轉型政策方面，曾文生表示，2025 年估台灣天然氣供電比將達 50%，再生能源、燃煤則各占 20%、30%，至於目前太陽光電已達 5.8GW、離岸風電也有 238MW，估 2025 年兩者將再分別提升至 20GW、5.7GW，2026 年起也規畫每年以 1.5GW 增加離岸風電裝置容量。

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