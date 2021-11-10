財報亮眼撐腰美股 法人看好AI科技股領風騷

科技股在第二季高檔後拉回整理，投信認為，在財報優於預期、景氣多頭延續前提下，看好包括物聯網、新能源車、高速運算與伺服器等還有成長空間，進而推升股價亮眼表現。

根據統計，目前已揭露財報的美國 S&P500 企業中，約 82% 獲利優於預期，且根據 FactSet 分析，今年第三季 S&P500 企業獲利有望成長 35% 以上，近期已經激勵市場投資人樂觀情緒，帶動美股指數持續再向上挑戰前波高點。

富蘭克林華美 AI 新科技基金核心經理人黃壬信表示，聯準會會議如市場預期，聲明本月中將啟動縮減購債，每月減少 150 億美元，並維持高通膨僅為暫時性的說法，強調縮減購債與升息並無直接關聯，且目前仍未到適合升息的時點，景氣仍維持復甦中。

黃壬信分析，由於車用晶片密集為新能源車發展趨勢，使晶片製造產能利用率滿載；現代車加入更多的自動駕駛系統 (ADAS)，且設計愈來愈朝休旅車與電動車靠攏，汽車的晶片需求也越來越密集，每部輕型自駕車的平均使用晶片近 300 片，車用晶片使用上有逐漸密集的趨勢。

富蘭克林華美投信認為，電動車產業逐漸發展的過程中，也將帶動智慧交通趨勢，驅使半導體產業的產能利用率滿載，半導體廠紛紛擴廠與增加資本支出，暗示未來訂單需求將持續強勁，部分 IC 設計廠商，晶片產品交貨持續供不應求。

瀚亞投資指出，今年來美國整體企業獲利已經超過 2019 年的前高數字，預估未來有機會再創高點，將支撐美股表現，其中相對看好科技股表現。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，過去 20 年來，受惠於科技整併和新應用，資訊科技產業淨利潤率不斷攀升，目前淨利潤率約為 22-24%，相較於 S&P 500 整體企業淨利潤率大約落在 10% 到 12% 明顯高出許多，隨著新的科技運用出現，資訊科技產業淨利潤率還有機會再往上揚，科技資訊產業將是投資美股時不可忽視的一塊。

展望後市，林元平提到，美國聯準會 11 月開始啟動縮減購債計畫，但是整體金融環境依舊寬鬆，加上市場也都提前反應此消息，故在美國正式開始升息之前，從基本面、資金面，或者籌碼來看，仍舊有利美股維持在高檔位置。