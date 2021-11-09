美股半導體股單周漲9% 半數已攻上52周高點

美股半導體股正在飆升，分析師認為，儘管其中部分個股漲幅已大，但仍不乏具有良好基本面及上揚機會的選擇。

過去一周，半導體股表現出色，追蹤 AMD(AMD-US)、Nvidia(NVDA-US) 和英特爾 (INTC-US) 等主要公司的 SMH 半導體 ETF，上周收漲 9%，單周漲幅為 1 年來最佳。這支 ETF 周一 (8 日) 再漲 1.5%，過半的成份股最近兩天都已觸及 52 周高點。

Piper Sandler 首席市場技術分析師 Craig Johnson 表示，SMH 半導體 ETF 正處於「長期上升趨勢通道」的中點，這代表著還有上漲空間。它展現了這些公司基本面的強勁程度。

(圖表取自 CNBC)

Johnson 指出，如果從中點出一檔股票，Nvidia 可能最引人注意，但它確實漲得太多了。相對來說，博通 (AVGO-US) 的基本面佳，似乎擁有更好的買點，適合想增加半導體曝險的投資人介入。

博通股價今年已上漲 28%，好於大盤表現，但低於 SMH ETF 整體 37% 的漲幅。

Tocqueville Asset Management 的投資組合經理 John Petrides 同意 Johnson 的觀點，看好半導體股，他認為，利率上升會傷及科技股，但相比之下，半導體將能承受住大部分的痛苦。

他指出，無論是 5G、人工智慧、增強現實、元宇宙、電動汽車、加密貨幣，都需要晶片，如此大的終端需求，吸引大量資金流入，一點都不令人意外。