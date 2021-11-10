〈房產〉人口結構改變+高房價 全台小宅交易比重連13季超越4成

房價居高不下，加上人口結構轉變的雙重變數，讓住宅型態逐漸改變。根據內政部資料顯示，全台 25 坪以下的小宅自 2018 第二季起至 2021 第二季，已連續 13 季買賣占比超過 4 成，小宅儼然已成為國人購屋新趨勢。

房仲業者根據內政部不動產資訊平台資料，整理今年第二季全台及六都住宅交易，買賣交易共有 44,391 件，其中 25 坪以下的小宅便占了 40.43％；就六都來看的話，除了台中市及台南市之外，另外四都 25 坪以內小宅交易占比都已超過全國水準，以台北市 49.67% 最高，新北市以 47.82% 緊追在後，接著是台中市 44.90%，高雄市 40.73%，台中市 40.16%、台南市 28.72%，除了台南市外，其餘五都小宅交易占比皆已逾該縣市交易四成以上，小坪數住宅已躍居市場主流交易商品。

陳金萍指出，台北市與新北市 25 坪以內小宅佔交易比重將近 5 成，等於在雙北市每兩間房屋交易，就有一間是 25 坪以內小宅。會有這樣的現象產生，主要因雙北房價偏高，購屋族在希望能成為有房一族，但又不想為此犧牲生活品質下，小宅坪數較小、總價低，負擔相對輕鬆，吸引購屋族目光；此外，雙北市也不乏離鄉北上就業、就學人口，擁有大量租屋需求，在居住上毋需太大空間，讓小宅在租賃也有一定市場。

另外，根據實價登錄資料，觀察六都 2021 年前 8 月的 25 坪以下小宅熱門交易行政區，由台北市中山區以 756 件交易奪冠，住宅均價為每坪 66.5 萬元坪。陳金萍說明，中山區位處台北市中心，地段精華、商業活動熱絡、生活機能皆成熟，以及捷運路網密度高、公車多元且班次密集，便於交通、通勤，加上小宅供給量相當充足，成為不少單身、首購族在台北購屋的優先選擇之一。

其次是桃園市中壢區以 592 筆交易居次，每坪住宅單價為 19.2 萬元。陳金萍表示，桃園近年發展快速，重大交通建設題材、生活、商業機能大幅提升，吸引不少雙北地區外移人口，加上桃園工業區多，也是近期企業回台投資設廠重點區域，就業機會增加也推升購屋需求。其中，中壢區因坐擁機場捷運、青埔高鐵、中壢火車站等便利的交通優勢，而深受矚目，周圍也因不乏小坪數物件，讓大量首購自住、置產投資買盤駐足。

若從六大都會區觀察，前 10 大小宅熱門交易行政區中，新北市就以中和、淡水、三重、新莊、板橋搶占 5 個名額。

最後，陳金萍提醒，雖然小宅具有低總價的優勢，大幅降低購屋門檻，但在入手小宅時還是要注意，許多銀行在進行房貸審核時，對於小宅坪數產品都會較於嚴格，貸款成數上限制也會比較多。因此，建議在挑選小宅時，盡量挑選格局方正、地段生活機能完善，或是鄰近重大建設或大眾運輸周邊為佳，如若未來有出租或是轉手計畫時，也會更具保值效益。