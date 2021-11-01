〈房產〉南二都10月房屋買賣移轉棟數亮眼 高雄創史上同月新高

南二都高雄、台南 10 月買賣移轉棟數出爐，高雄 10 月總移轉棟數 4079 棟，月增 10.9%，年增 26.6%，創歷來同期最佳，繼今年 5、6 月房地合一 2.0 前的移轉潮後，高雄再度突破單月 4000 棟大關。

累計今年前 10 月，高雄房屋買賣移轉棟數 3 萬 5381 棟，創 2016 年房地合一 1.0 上路以來的最高紀錄。

台南 2021 年 10 月房屋買賣移轉棟數為 2058 棟，月減 7.3%，年增 10.6%，是繼 2019 年的 2089 棟後，10 月次高紀錄，累計台南今年前 10 月，總移轉棟數已達 2 萬 2146 棟，是縣市合併以來歷史新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，迎接第四季傳統旺季，加上民眾面臨通貨膨脹及未來升息壓力，在目前利率仍處低檔市況下，加速剛需買盤搶進房市，推升交易量，尤其台南持續受南科效應加持，而高雄近期更受台積電擬設廠議題，為房市買氣不斷添柴火，除了自住買盤，更吸引不少置產族前進布局，帶動整體交易表現持續亮眼。

統計顯示，2021 年 10 月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，分別為三民區、楠梓區及鳳山區，10 月三民區以 604 棟居冠，月減 19.9%，年增 21%，楠梓區以 504 棟居次，月增 35.5%，年增達 86.7%，鳳山區為 441 棟，月增 16.4%，年增 3.5%。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，高雄近期受台積電 (2330-TW) 擬設廠效應，帶動房市沸沸揚揚，尤其中油煉油總廠舊址所在的楠梓區，區內像高雄大學特區等房價親民，堪稱高雄首購天堂，如今護國神山還沒來，就已吸引不少置產客群湧入，考量未來房價恐越難入手，也刺激部分自住買盤選擇趁早入主，帶動周邊住宅、土地等價量表現雙雙攀升，本月楠梓區買賣移轉量達 504 棟，已創下該區今年以來的最高點。

統計台南 10 月台南買賣移轉棟數，由永康區、安南區、東區拿下前三，永康區，以 342 棟居全市之冠，月增 48.7%，年增 17.1%，安南區以 275 棟居次，月減 9.5%，年增 80.9%，東區為 202 棟，月增 27%，年減 9.4%。

台灣房屋中華加盟店店東張文龍表示，10 月台南與上月相比雖呈略減，但市場持續受低利帶動及經濟成長優於預期下，游資持續充沛並加碼於房市上，讓台南 10 月表現仍比往年亮眼，而台南擁有鐵路地下化、永康創意設計園區開發、東區平實營區開發計畫等多項建設題材助攻，生活機能條件佳的房市熱區，受龐大的買盤支撐，更帶動部分地區房價不斷湧現 3、4 字頭，目前為止，台南今年總移轉棟數僅差不到千棟，就能超越去年的 2.3 萬棟，今年整體表現更勝以往，勢成定局。