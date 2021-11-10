中國產尿素將運抵南韓 短缺危機可望解除

《韓聯社》週三 (10 日) 報導，在南韓國內發生嚴重短缺的尿素水，於 10 日傳出好消息，據傳近日將有 1.87 萬公噸的尿素 (Urea) 原料會從中國運抵南韓，足夠生產 5.61 萬公噸的尿素水，可供該國使用 2 到 3 的月時間。尿素水的供應危機，也可望暫時解除。

南韓外交部在 10 日表示，他們透過各種管道來要求中國方面盡速放行尿素出口，結果有 1.87 萬公噸的簽約量、正在進行出口手續。

據了解，南韓企業已向中國當局提出大約 7000 公噸的出口查驗申請，但目前還不知道有多少數量已完成查驗。

多數柴油車為了符合環保規定，都必須添加尿素水來降低空汙。如果出現斷貨問題，物流等行業就有可能停擺，影響層面相當可觀。

尿素水當中的尿素濃度約為 30%，因此 1.87 萬公噸的尿素原料，可製造出大約 5.61 萬公噸的尿素水。依照南韓業界說法，該國每月份的汽車行駛、大約需要消耗 2.4 萬公噸至 2.7 萬公噸的尿素水，因此從這回中國進口的份量來看，大約可使用 2 到 3 個月之久。

南韓從國外進口的尿素原料，約有 2/3 是仰賴中國。日前中國針對該原料的出口進行管制，這也導致南韓發生尿素水的短缺問題。