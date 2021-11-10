德國10月CPI終值年增4.5% 符合市場預期

根據德國聯邦統計局 (Destatis) 在週三 (10 日) 公布的最新數據顯示，德國 10 月消費者物價指數 (CPI) 終值較去年同期上漲 4.5%，與初值相同，符合市場預期。

數據顯示，德國 10 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上漲 4.5%，高於 9 月份的 4.1%，創下 1993 年 8 月以來的新高，連升 10 個月。與上月相比上升 0.5%，符合經濟學家預期。

在此期間內，商品價格年增 7%。能源價格大增 18.6%，其中取暖用油價格年增翻倍，車用燃料價格上漲 35.0%，天然氣和電力的價格也出現上漲。食品價格年增 4.4%，乳製品、雞蛋、麵包和穀物的價格皆明顯上漲。服務價格則是年增 2.4%。

報告中表示，物價指數的上升，主要是由於 2020 年疫情期間物價低迷導致的低基期。德國統計局消費者部門負責人 Christoph-Martin Mai 說道：「去年暫時的增值稅減免和礦物油品價格的大幅下跌，為年增率產生了上行影響，預估會持續到 2021 年底。」

Destatis 的消費者價格部門負責人 Christoph-Martin Mai 表示，由於基期效應，能源產品價格比去年同期大漲 18.6%。

能源產品和食品價格的上漲對通膨率有明顯的上行影響。根據 Destatis 的估計，若不包括能源產品價格，德國 10 月通膨率為 3.1%，若不包括能源產品和食品價格，則通膨率為 2.9%。

德國央行在最新的月度報告中表示，德國的物價增長，已經處於近 30 年來最快的速度，並且可能會在未來幾個月內進一步加速，隨後在明年放緩。