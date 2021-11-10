高階機種助攻 中光電11月影像產品出貨看增2成

背光模組廠中光電 (5371-TW)10 月因上月季底基期較高影響，兩大產品線出貨均較上月小幅下滑，但單月營收仍為今年次高，展望本月，中光電認為，影像產品在高階機種帶動下，出貨將可望月增逾 2 成，節能產品出貨則估將小幅下滑。

中光電 10 月受工作天數減少、9 月季底基期較高影響，單月營收下滑至 47.28 億元，月減 3%、年增 24%，仍寫今年單月次高，累計前 10 個月營收則達 394.46 億元，年增 13%。

中光電表示，影像產品 10 月份受工作天數減少、部分物料供應吃緊影響，出貨較前一個月下滑，但在高階機種出貨帶動下，單月平均售價 (ASP) 成長約 14%，展望 11 月，預期料況將較上一個月改善，可望帶動各產品線出貨全面上揚，估整體出貨量將月增逾 2 成。

節能產品方面，中光電指出，10 月同樣受長假影響，單月出貨約達 603.4 萬片 / 台，月減 4%，但較去年大增 44%，展望本月，進入傳統出貨淡季，雖然大尺寸電視、PID 出貨回溫，但顯示器、筆電需求降溫，估整體出貨在一增一減下，僅將較上月小幅減少。

展望第四季，受近期面板報價回落，中光電表示，客戶對第四季電視、PID 需求回溫，維持單季出貨將季增 15% 看法，全年成長也維持年增 25-30% 目標，筆電、顯示器出貨則估將持平或較第三季衰退，影像產品也可望在高階產品支撐下，出貨量持平上季。