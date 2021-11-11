〈能源盤後〉美庫存上升、美元走強 原油4日來首次收低
週三 (10 日) 交易，原油期貨價格下跌，為 4 個交易日來首次收低，係因承壓於上週美國原油庫存上升，以及通膨高於預期帶來的美元走強和公債殖利率上升。
Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「在能源交易者看到拜登政府採取任何行動之前，原油價格似乎不太可能突破最近的 [價格] 高點。」市場認為，美政府可能會釋出戰略石油儲備 (SPR) 以平抑價格，但僅是該舉措的臆測就已經打壓了油價。
「石油市場的短缺穩固存在，這應該可以避免 WTI 出現大幅回跌。」Moya 說。
根據道瓊市場數據，今年迄今，近月 WTI 價格上漲了近 68%。
- 1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌美 2.14 元或 2.5%，收每桶 82.64 美元，同樣令連 3 日漲勢止步。
儘管週三價格回落，但 Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 認為，「有許多因素將重啟未來幾日和幾週的看漲動能。」
需求仍強勁，且 10 月通膨年率上升至 6.2%，創下 1990 年 11 月以來最高水準。「所有物價都在上漲，即使拜登威脅要釋出 SPR，我們認為，這將只造成能源價格非常短暫的疲軟。」Zahir 說。
然而，他認為交易者仍應注意潛在的看跌發展：新冠肺炎疫情復甦、伊朗核子協議恢復、OPEC + 決定擴大增產。
美國原油庫存報告
EIA 週三公布，上週 (11/5 止) 美國原油庫存增加 100 萬桶，為連續第三週上升。另外，汽油庫存下降 160 萬桶、蒸餾油庫存下降 260 萬桶。
根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 調查，分析師平均預期上週 (11/5 止) 美國原油庫存增加 100 萬桶、汽油庫存下降 160 萬桶、蒸餾油庫存預計持平。
貿易團體 API 週二稍晚公布，上週美國原油庫存下降 250 萬桶、汽油庫存下降 55.2 萬桶、蒸餾油庫存增加 57.3 萬桶。
EIA 數據顯示，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油庫存基本上保持在 264 萬桶不變。國內石油總產量也保持在每日 1150 萬桶不變。
與此同時，SPR 上週減少了 310 萬桶，至 6.094 億桶 (含依據外國或商業儲存協議下持有的非美國庫存)。
價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 認為，SPR 減少並不令人意外，但該註腳意味著美國在海外持有 SPR 庫存，這只能推測疫情期間，美國找到了離岸儲油地點，「他們很有可能將那些石油釋放回到市場上。」
然而，整體來說，EIA 庫存數據「非常具有支持性」，油價下跌的「唯一」原因是美國通膨數據公佈後，美元走強。ICE 美元指數週三上升 0.9%，不利美元計價的大宗商品價格，包括原油。
- 12 月交割的天然氣期貨價格下跌 2% ，收每百萬 Btu 4.88 美元。
EIA 週三也公布了上週美國天然氣庫存報告，較往常提早一日，因應週四聯邦假日退伍軍人節。上週 (11/5 止) 天然氣庫存增加 70 億立方英呎，不及分析師平均預期的一半。
根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 150 億立方英呎。
Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示，由於美政府可能釋出 SPR 的傳言凸顯了供應短缺的嚴重程度，支撐週二油價上漲。
與此同時，EIA 週二公布的《短期能源展望》月報顯示，明年全球石油庫存將開始增加，因為 OPEC + 和美國會增產，而全球石油需求成長也會放緩。
ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示，EIA 的月報令「美政府是否會採取平抑價格行動」這一點更不明確，但我們不排除釋出 SPR 這個做法，尤其是價格居高不下的狀況。」