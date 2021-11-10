美股今年以來已漲25% 策略師：通常這代表12月及明年還會衝一波

據 LPL Financial 的首席市場策略師指出，今年迄今，美股標普 500 指數累計已經上漲 25%，這一漲幅，可能會讓這一指數在 2022 年的表現高於平均水準。

標普 500 指數今年首次收在 4700 點上方，周一 (8 日) 也是連續第 8 個交易日收紀錄新高，創 1997 年以來最長。其繳出的全年佳績，將美國股票市值推高至 39 兆美元以上。

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 周二 (9 日) 在推特上發文指出，參考過去歷史，在標普 500 指數上漲逾 25% 的年份後，第二年標普的平均漲幅仍有 11.6%。過去 14 次這種情況後，第二年標普有 12 次上漲，上漲機率高達 85.7%。

Detrick 表示，無論從平均漲幅或上漲機率，這都高過標普 500 指數的平均表現，即 71.8% 的上漲機率與 9.2% 的平均漲幅。

隨著 2020 年疫情的爆發，企業利潤大幅下降，企業利潤的大幅增長一直是股市上漲的支柱。

FactSet 11 月 5 日發布的數據顯示，第 3 季標普 500 指數的潛在混合利潤成長率為 39.1%，將是 2010 年以來，第 3 高的年度利潤成長率。

截至上周末，標準普爾 500 指數成分股公司中有 89% 發布了財報，81% 的獲利超過分析師的預期。

除了明年的上漲，標準普爾 500 指數的表現，也預示著下個月將出現「聖誕老人行情」。

Detrick 在另一篇推文上說，過去 30 年，直到 11 月份的今年，標普 500 指數年漲幅超過 25% 的情況只有 4 年。而這 4 年的 12 月，都以上漲收尾。

他列出以下清單：