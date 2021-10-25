供應鏈瓶頸仍在 德國10月Ifo商業景氣指數低於預期

根據德國慕尼黑經濟研究所 (Ifo) 在週一 (25 日) 公布的最新數據顯示，由於受到供應鏈瓶頸的影響，德國今年 10 月 Ifo 商業景氣指數下跌至 97.7，低於市場預期。

針對製造業、服務業、貿易和建築業 9,000 家公司進行的調查顯示，德國 10 月 Ifo 商業景氣指數從上月的 98.9 進一步下降至 97.7，並低於市場預期的 97.9，連續第四個月下跌。

衡量公司當前業務狀況的現況指標則是降至 100.1，低於上個月 100.4。而對未來 6 個月的商業預期指數從上個月的 97.4 下降至 95.4，並低於市場預期的 96.4。

Ifo 總裁 Clemens Fuest 在談到供應問題時表示：「供應鏈問題正在阻礙德國經濟復甦。」

Ifo 經濟學家 Klaus Wohlrabe 表示：「供應鏈問題正在為企業帶來麻煩，產能正在下降。在製造業方面，商業信心有所下降，服務業和貿易也是如此。」

由於新冠肺炎疫情的爆發，使得生產和運輸能力受到限制，尤其是船舶運輸、原物料供應短缺，鋼鐵、鋁、銅和木材的供應瓶頸和價格上漲尤為明顯，而汽車業的半導體晶片嚴重短缺。

根據德國工商協會 (DIHK) 先前的調查數據顯示，有高達 83% 的德國企業表示，由於訂單無法完成而出現銷售下跌的情況。有四分之一的受訪企業不得不削減生產計劃，甚至被迫暫停生產。

DIHK 外貿專家 Volker Treier 表示：「原物料的短缺和供應鏈問題正在對德國經濟造成全面性的衝擊，依目前發展，可能會使疫情後的經濟復甦進展明顯複雜化。」