台灣採購新冠口服藥報捷 陳時中：已與Merck完成簽約

美國藥廠 Merck (默克、默沙東) 研發出全球第一款新冠口服藥物莫納皮拉韋 (Molnupiravir)，我國採購傳出好消息，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (10) 日透露，雙方已完成簽約，預計購買量將超過 1 萬份，至於輝瑞的口服藥，若療效不錯，未來也會採購，本周將向專家報告。

Merck 新冠口服藥物日前率先獲得英國緊急使用授權 (EUA)，據外電報導，英國採購近 50 萬份，美國則花費 12 億美元購入 170 萬份療程，每份價格約 700 美元。美國、歐盟等地 EUA 審查作業仍在進行中，Merck 將繼續向其他監管機構提交申請。

陳時中今天赴立法院衛環委員會列席報告並備質詢，對於立委提問我國採購 Merck 口服藥物的進度，他表示，近日已經完成簽約，採購數量大概會高於 1 萬份，以因應目前國內疫情。

在採購價格方面，陳時中表示不清楚，國際藥物價格通常不會多問、也無法殺價，不過，他強調，現在的合約條件較以往佳，並未限制不能透露進貨時程。

陳時中進一步指出，Merck 口服藥仍須經過衛福部食品藥物管理署 EUA 審查，只要通過 EUA，待進貨後再付錢即可。

此外，輝瑞 (Pfizer) 藥廠也成功開發出口服藥 Paxlovid，為蛋白酶抑制劑，可阻斷病毒複製時所需的一種酶，療效可能更好。陳時中表示，本周五會與專家開會檢視，目前數據看起來不錯，經專家認可後，未來也會購買。