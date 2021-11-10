單月實現獲利40億元加持 富邦金累計大賺1358億續破紀錄

富邦金控 (2881-TW) 今 (10) 日公布 10 月獲利，受惠實現獲利約 40 億元，富邦金 10 月稅後純益 56.04 億元，累計前 10 月稅後純益 1358.15 億元，年增 82%，每股純益達 11.81 元，續居金控每股獲利王寶座，且累計前 10 月稅後純益、EPS 續創歷史新高。

子公司方面，富邦人壽、富邦產險、富邦證券前 10 月獲利皆再創歷史新高；富邦金 10 月底淨值約 9070 億元，普通股每股淨值 68.84 元，現金增資於 10 月完成後，普通股股數為 11804964394 股，反映於 10 月 EPS 及普通股每股淨值。另外，截至 10 月 31 日止，富邦金已取得日盛金 58.04% 股權，富邦金 10 月也認列日盛金投資收益 0.9 億元。

富邦人壽 10 月稅後純益 30.83 億元，前 10 月稅後純益 983.13 億元，較去年同期成長 99%。富邦金指出，10 月中大盤震盪，當月指數終以小漲約 0.3% 作收，仍維持彈性操作並持續實現投資獲利。人壽淨值逾 5660 億元，淨值比率高於 10%，RBC 超過 300%，資本水準維持良好。

富邦金表示，10 月台幣走勢平穩，境內經常性避險成本（CS） 維持低檔（20bp 以下），單月與前 10 月匯兌損益與避險成本均大幅優於去年同期。至於保費收入，10 月初年度保費 90.6 億，較去年同期成長 9%，成長動能來自利變型商品年增 26%，表現亮眼。

北富銀 10 月稅後純益 13.51 億元，前 10 月稅後純益 158.73 億元，存放款業務規模持續提升，餘額較去年同期分別成長 22% 及 14%；財管業務受惠基金產品持續熱銷，帶動財管商品銷量及 AUM 較去年同期分別成長 14% 及 8%；信用卡業務表現持續優於市場，有效卡數及簽帳金額皆較去年同期成長 11%；放款成長同時維持良好資產品質，截至 10 月底逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為 689.46%。

富邦產險 10 月稅後純益 6.60 億元，前 10 月稅後純益 67.47 億元，年增 56%，主因市場熱絡帶動，在疫情趨穩下業務面也有雙位數成長，10 月簽單保費收入 38.89 億元，年增 13%，其中，企業保險相關業務成長達 30%，健康傷害險則維持雙位數成長；前 10 月簽單保費收入 434.97 億元，年成長 14%，簽單市佔率達 25%，保持市場領先地位。