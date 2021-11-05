日盛金通過與富邦金合併案 申請終止櫃檯買賣

日盛金 (5820-TW) 8 月底股東常會後，富邦金全面入主董事會，並推選韓蔚廷擔任董事長，今 (5) 日下午股東臨時會也將由韓蔚廷首度主持，討論與富邦金控 (2881-TW) 合併案及申請終止櫃檯買賣等事宜，預計取得主管機關核准後，依法下櫃。

韓蔚廷表示，日盛金控 9 月 16 日已召開董事會通過本件合併案，並決議今日召開股東臨時會討論，日盛金控依金融控股公司法、金融機構合併法、企業併購法、公開發行公司取得或處分資產處理準則等規定，與富邦金控以「吸收合併」方式進行合併，合併後以富邦金控為存續公司，日盛金控為消滅公司，日盛金控並將因合併消滅而解散。

審計委員會召集人於會中報告審計委員會就日盛金與富邦金控合併案審議本次併購計畫、交易公平性與合理性，經審計委員會審議完竣，認為尚屬允當。

另，會中通過日盛金控與富邦金控合併並簽訂合併契約乙案，日盛金控將依相關法令規定向主管機關申請有價證券終止櫃檯買賣、辦理解散等事宜。

日盛金控與富邦金控合併案今天經股東臨時會通過，於取得主管機關核准後，將依相關法令規定向櫃買中心申請有價證券終止櫃檯買賣、向金管會申請停止公開發行以及向該公司所在地之主管機關申請辦理解散。