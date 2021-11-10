〈財報〉受監管打壓 騰訊營收寫2004年以來最低增速

騰訊控股 (0700-HK) 周四 (10 日) 公布第 3 季財報，受到先前官方廣泛強化科技監管，使騰訊在遊戲及廣告業務均遭受打擊，公司營收和利潤均不及預期。

財報顯示，騰訊 2021 年第 3 季度營收 1424 億元人民幣 (223 億美元)，低於 1454 億元的平均預期。增速僅 13%，為連續第六季放緩，創下騰訊 2004 年上市以來的最低增速。純益為 395 億元人民幣，低於預期值 326 億元。

基於非 GAAP 財報關鍵數據：

第 3 季營收人民幣 1423.68 億元，年增 13%。

純益為 395 億元人民幣，年增 3%。

經營盈利為人民幣 408 億元，年增 7%。

獲利人民幣 325 億元，年減 2%。

公司權益持有人應占獲利為人民幣 318 億元，年減 2%。

EPS 為人民幣 3.329 元。每股攤薄獲利為人民幣 3.269 元。

部門業績：

網路廣告業務收入 225 億元，年增 5%。

社交及其他廣告收入 190 億元，年增 7%。

媒體廣告收入 35 億元，年減 4%。

社交網路收入 303 億元，年增 7%。

公司展望：

在北京對消費互聯網領域進行了長達一年的鎮壓之後，這家中國最大的公司正在更深入地涉足企業軟體和先進技術。上周，微信所有者承諾在未來三年內向其雲業務合作夥伴，提供價值 30 億美元的資源，並推出了其首款用於搜索和視頻轉碼等用途的自製晶片。

在眾多監管政策中，尤為致命的是 7 月的限制補教政策，這摧毀了一個主要的廣告收入來源，以及隨之宣布的未成年遊戲時間上限。儘管未成年相關規定，對遊戲收入的實質影響微乎其微，但監管機構自 7 月以來也不再批准任何新版遊戲，限制了騰訊發展。

野村證券分析師表示，遊戲限制也可能打擊騰訊的廣告收入。

騰訊在財報中指出，將積極擁抱監管，投入產業數字化、前沿科技和共同富裕，探索新的增長趨勢，用科技力量支持實體經濟發展。

財報顯示，騰訊第三季度收費增值服務付費會員數同比增長 10% 至 2.35 億。視頻付費會員數同比增長 8% 至 1.29 億。財報分析稱，這主要受益於優質內容的推動，包括《掃黑風暴》及《你是我的榮耀》，這兩部分別是第三季中國在線平台播放量排名第一及第二位的熱播劇集。

此外，騰訊指出，音樂付費會員數同比增長 38% 至 7100 萬，因為 TME 增強了音樂流媒體體驗，吸引更多付費用戶。