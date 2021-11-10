光隆營收連兩月回升 Q4可望不淡

國際戶外機能服大廠光隆實業 (8916-TW) 第 4 季隨著越南疫情的解封, 產線已全面復工，在加速重啟生產下，產能已達滿載，10 月營收再回升到 6.55 億元，為連兩月回升的走勢，月增 26.09%，光隆認為， 2021 年第四季將迎來淡季不淡業績。

光隆在業外也有獲利陸續入帳，包括昆山廠股權處分與宜蘭建案，均陸續貢獻獲利。

光隆 2021 年 10 月營收 6.55 億元，月增 26.09%，年減 15%，前 10 月累計營收 65.37 億元，年減 12%。

光隆指出，第三季越南停工影響成衣與家紡部門，隨著越南解封，及員工疫苗接種率已達 96%，產線目前已全面復工。為了追趕落後的出貨進度, 在重啟後加速滿載生產，10 月出貨明顯增長。

展望今年第四季，光隆第三季部分出貨遞延，加上入冬反聖嬰現象，還有客戶庫存水位偏低，成衣客戶為確保供應無慮已提早下單，將迎來淡季不淡的盛況，也將延續到 2022 年第一季。

光隆前三季營收 58.82 億元, 年減 11.7% ，毛利率 13.6%，年減 1.05 個百分點，稅後純益 2.71 億元，年減 18.2%，每股純益 1.72 元。