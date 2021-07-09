光隆下半年接單旺 估全年營收將超越去年

光隆實業 (8916-TW) 今年第二季受惠成衣與羽絨出貨回溫，加上歐美陸續解封，營收回升至 23.95 億元，季增 41.72%，展望下半年，光隆的成衣客戶已現補貨潮，在家紡旺季效應與成衣接單轉佳挹注下，營收將優於上半年，估全年營收將優於去年的 84.99 億元。

光隆今 (9) 日公布最新營收，在家紡品持續成長下，營收達 10.31 億元，創 11 個月來新高，月增 54.44%，年減 9.02%，第二季營收 23.95 億元，季增 41.72%，年減 0.56%，前 6 月營收 40.86 億元，年減 3.57%。

光隆家紡部門受惠日本主力客戶、也是日本最大的居家用品品牌，近一季營收成長率高達 24%，來自線上銷售的成長也有 16%，足見日本家居用品巿場需求暢旺，進入傳統出貨旺季，客戶拉貨動能將可保持高檔，全年維持雙位數成長。

光隆成衣今年第二季在美系大眾運動品牌客戶拉貨動能大幅回溫下，年減幅度已較上季縮小過半，隨著歐美與日本等地區疫苗接種率提高，各區陸續解封，客戶端對戶外運動用品商機復甦樂觀，已開始補下單，有助光隆下半年度營收恢復正成長，今年接單總值將勝過去年。

對於全年，光隆下半年在家紡旺季效應與成衣接單轉佳下，營收將重返成長，全年營收超越去年的 84.99 億元，且出貨結構上，成衣與家紡營收比重持續上升，有助毛利率進一步提升。

光隆 2021 年第一季稅後純益 1.28 億元，年增 463.36%，純益率 7.6%，年增 6.35 個百分點，每股稅後純益 0.98 元。

光隆 2021 年資本支出規劃 3-5 億元，包括越南取得土地建置新家紡品廠，同時現有 68 條成衣生產之外，還將擴充 8-10 餘生產線，生產擴充動作在下半年將正式啟動。