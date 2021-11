〈成電論壇〉旺宏聚焦車用 3D NOR Flash可望在2年內推出

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (10) 日表示,明年車用營收將大幅成長,研發的 3D NOR Flash 也是針對車用,預期 2 年內推出。

第一屆成電論壇今日在成大舉行,吳敏求以「人工智慧浪潮 - 記憶體的挑戰與展望」為題演講,他指出,人工智慧啟動下波工業革命,而機器學習高度仰賴數據截取及運算,也帶動高容量記憶體需求大幅提升,大容量低功耗記憶體成為主流。

吳敏求表示,先進半導體製程技術使 2D NAND 與 NOR 跨越無法微縮的障礙,邁向 3D 結構,容量持續增加,維持 NAND 與 NOR 的成長動能。

吳敏求指出,為進一步降低運算功耗,記憶體將由單純的幕後資料儲存角色,轉向具有運算功能 (Memory Centric) 的幕前角色,最終實現「存運一體」的具體表現;記憶體將可脫胎換骨,由配角轉為系統的主角,脫離週期循環宿命,目前具運算功能相關應用還在研發階段,會先從車用開始導入。

吳敏求表示,未來幾年所有電動車的車用電子,都會有旺宏的 NOR 在其中,目前在研發 3D NOR Flash,也將瞄準車用市場,現在對這項產品有興趣的客戶很多,只有旺宏擁有 3D NOR 技術。

旺宏耕耘車用 NOR Flash 市場多年,今年目標挑戰產業龍頭地位。吳敏求看好,明年車用營收將大幅成長,「基本上全球跟車子有關的都會來找我們」。