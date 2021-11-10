〈成電論壇〉旺宏聚焦車用 3D NOR Flash可望在2年內推出

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (10) 日表示，明年車用營收將大幅成長，研發的 3D NOR Flash 也是針對車用，預期 2 年內推出。

第一屆成電論壇今日在成大舉行，吳敏求以「人工智慧浪潮 - 記憶體的挑戰與展望」為題演講，他指出，人工智慧啟動下波工業革命，而機器學習高度仰賴數據截取及運算，也帶動高容量記憶體需求大幅提升，大容量低功耗記憶體成為主流。

吳敏求表示，先進半導體製程技術使 2D NAND 與 NOR 跨越無法微縮的障礙，邁向 3D 結構，容量持續增加，維持 NAND 與 NOR 的成長動能。

吳敏求指出，為進一步降低運算功耗，記憶體將由單純的幕後資料儲存角色，轉向具有運算功能 (Memory Centric) 的幕前角色，最終實現「存運一體」的具體表現；記憶體將可脫胎換骨，由配角轉為系統的主角，脫離週期循環宿命，目前具運算功能相關應用還在研發階段，會先從車用開始導入。

吳敏求表示，未來幾年所有電動車的車用電子，都會有旺宏的 NOR 在其中，目前在研發 3D NOR Flash，也將瞄準車用市場，現在對這項產品有興趣的客戶很多，只有旺宏擁有 3D NOR 技術。

旺宏耕耘車用 NOR Flash 市場多年，今年目標挑戰產業龍頭地位。吳敏求看好，明年車用營收將大幅成長，「基本上全球跟車子有關的都會來找我們」。