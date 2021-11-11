〈台股盤前要聞〉台積電10月營收月減1成、今年稅收超徵將創高 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台積電受到缺料干擾客戶拉貨影響，10 月營收月減 11.9%，年增 12.8%，仍為歷史第四高；財政部公告前 10 月稅收共計 2 兆 4574 億元、年增 22.5%，預估全年稅收至少超出預算數 3000 億元，超徵規模將創史上新高。以下是今 (11) 日必看重要財經新聞。

台積電 10 月營收 1345 億元 月減 11.9% 本季單月仍可望創高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (10) 日公告 10 月營收 1345.39 億元，受缺料干擾客戶拉貨，營收月減 11.9%，年增 12.8%，仍為歷史第四高；前 10 月營收 1 兆 2837.65 億元，年增 17%。閱讀全文...

擺脫疫情干擾國庫大豐收 今年稅收超徵至少 3000 億元史上新高

財政部昨 (10) 日公布 10 月稅收統計，前 10 月稅收共 2 兆 4574 億元、年增 22.5%，累計前 10 月實徵淨額占累計分配預算數達 117.7%，財政部統計處副處長陳玉豐說，這是史上首次稅收在前十月就達到年度預算數，預估全年稅收至少超出預算數約 3000 億元，超徵規模將創史上新高。閱讀全文...

智易訂單強直達明年底 營收獲利雙位數成長 EPS 坐九望十

仁寶集團旗下網通廠智易 (3596-TW) 總經理曾釗鵬昨 (10) 日表示，第四季估持平，現在看明年非常樂觀，訂單可看到明年底，且沒有重複下單的疑慮，營運將逐季走揚，全年營收將雙位數成長，獲利增幅將更大；法人看好，智易明年營收將突破 400 億元，每股純益將坐 9 望 10。閱讀全文...

新舊款晶片交替 聯發科 10 月營收 374.12 億元 月減 21.91%

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (10) 日公布 10 月營收 374.12 億元，月減 21.91%，年增 22.91%，也是近半年低點，前 10 月營收 4021.73 億元，年增 56.99%；由於新舊款手機晶片進入交替期，聯發科 10 月營收月減幅擴大，以財測低標推算，11、12 月有機會重返 400 億元。閱讀全文...

單月實現獲利 40 億元加持 富邦金累計大賺 1358 億續破紀錄

富邦金控 (2881-TW) 昨 (10) 日公布 10 月獲利，受惠實現獲利約 40 億元，富邦金 10 月稅後純益 56.04 億元，累計前 10 月稅後純益 1358.15 億元，年增 82%，每股純益達 11.81 元，續居金控每股獲利王寶座，且累計前 10 月稅後純益、EPS 續創歷史新高。閱讀全文...

電信三雄 10 月營收雙增 中華電累計 EPS 3.88 元續居雙冠王

電信三雄昨 (10) 日公布自結，受惠 iPhone 13 系列銷售動能延續，中華電 (2412-TW)10 月營收 189.2 億元，月增 9.44%、年增 13.24%；遠傳 (4904-TW) 81.39 億元，月增 9.01%、年增 21.91%，均創今年新高；台灣大 (3045-TW) 單月營收 128.8 億元，同樣寫下雙增表現。閱讀全文...

國泰金前 10 月賺 1279.4 億 EPS 9.39 元 五大子公司獲利全創高

國泰金控 (2882-TW) 昨 (10) 日公布，10 月稅後純益 57.6 億元，累計稅後純益達 1279.4 億元，較去年同期大幅成長 88%，每股純益 9.39 元，續創新高，旗下所有子公司 (國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信) 單月及累計獲利，也全數創同期新高。閱讀全文...

華碩 Q3 每股賺 15.3 元 前三季 EPS 43.8 元賺逾四股本

華碩 (2357-TW) 昨 (10) 日公布第三季財報，在通路庫存回補需求帶動下，筆電需求強勁，加上業外挹注，連兩季大賺百億元，第三季純益 113.3 億元，季減 0.35%、年增 7.82%，為單季次高，每股純益 15.3 元，持平上季，前三季則已賺逾四個股本，每股賺 43.8 元。閱讀全文...

吳敏求：旺宏 NOR Flash 產品 已打入低軌道衛星供應鏈

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 也打進低軌道衛星領域，董事長吳敏求昨 (10) 日指出，NOR Flash 產品符合航太產品高規格要求，早已切入供應。閱讀全文...

台積電：未來十年台灣半導體業都將非常樂觀

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 資深副總經理秦永沛昨 (10) 日表示，許多國家希望建立在地半導體供應鏈，但半導體是資金、技術與人力密集產業，台灣過去 30 幾年來，建立非常完整的生態環境與產業鏈，擁有優勢，至少未來十年，對台灣半導體產業都樂觀看待。閱讀全文...

中鋼 10 月營收 431.99 億元月增 2.9% 再衝單月新高

中鋼 (2002-TW) 昨 (10) 日公告 10 月營收，雖然月盤開出平盤，但季盤小漲，加上先前部分訂單因疫情以及船期因素，遞延到 10 月出貨認列，推升營收來到 431.99 億元，續創單月新高，月增 2.9%、年增 59.5%；累計前 10 月營收 3820.47 億元，年增 50.3%。閱讀全文...

力旺 Q4 營收估續成長 已開始收取 7 奈米權利金

矽智財大廠力旺 (3529-TW) 昨 (10) 日召開法說會，展望後市，總經理何明洲表示，第四季授權金業績可望再優於上季，且隨著客戶量產動能持續，權利金業績也強勁成長，推升整體營收續揚，在先進製程方面，也已開始收取 7/16 奈米的權利金。閱讀全文...