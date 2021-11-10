永大前10月營收145億元創4年同期高 前三季每股賺1.73元

電梯大廠永大 (1507-TW) 今 (10) 日公布財報，受到原物料調漲、疫情衝擊經濟放緩，前三季稅後純益 7.05 億元，年減 27.8%，每股純益 1.73 元；永大同步公告 10 月營收 14.42 億元，月減 6.83%、年減 2.29%；累計營收 145.33 億元，年增 18.04%，創 4 年同期高。

永大第三季營收 46.66 億元，季增 1.15%、年增 10.2%；毛利率 21.43%，季減 0.43 個百分點、年減 3.71 個百分點；營利率 6.94%，季減 0.3 個百分點、年減 2 個百分點；稅後純益 2.15 億元，季減 21%、年減 51.26%，每股純益 0.53 元。

永大前三季營收 130.48 億元，年增 20.8%；毛利率 22.92%，年減 2.68 個百分點；營利率 7.28%，年減 1.66 個百分點；稅後純益 7.05 億元，年減 27.8%，每股純益 1.73 元。

永大因應疫情變化，採取行銷策略、調整產品結構、推動成本合理化，擴大創新產品系列及透過新媒體推廣品牌能見度，預期今年全年電梯銷售數量近 2 萬台，年增 33%、接單目標 3.1 萬台。

永大與日立進行股份轉換案，日立將以每股 65.1 元為對價，取得全數股權，預計今年 11 月 16 日召開股東臨時會，待股東決議通過後，投審會尚需審查至少一個月，最終向證交所、金管會等主管機關申請股票終止上市，最快明年初下市。