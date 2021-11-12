能源價高拖累需求復甦 OPEC下修今年全球石油需求預期

OPEC 周四 (11 日) 下修今年第 4 季全球石油需求預期，認為能源價格飆漲將拖累中國、印度等主要消費國的需求復甦。

因供應吃緊牽動能源價格飆漲，OPEC 認為本季需求復甦步調將有所放緩，尤其是全球兩大消費國中國和印度。與此同時，中國近期爆發新一輪 Covid-19 疫情，因此對部分疫情嚴峻地區重啟封鎖令，工廠活動萎縮和電力短缺也大幅衝擊當地的燃料需求。

OPEC 預計，今年全球石油需求將增加 570 萬桶 / 日，較上月預期減少 16 萬桶 / 日。其中，第 4 季全球石油需求平均為 9,949 萬桶 / 日，較上月預期減少 33 萬桶 / 日。

在修改需求增長預估值後，OPEC 預計，今年全球石油需求總量約為 9,640 萬桶 / 日。

除中國、印度外，隨著冬季能源旺季到來，歐洲正面臨天然氣供應短缺與庫存下滑窘境，這導致天然氣價格飆至新高水平，部分產業苦於能源費用高漲，不得不削減產能。

儘管如此，OPEC 仍看好全球石油需求在明年超越疫情前水平，2022 年石油需求估增長 420 萬桶 / 日，同於先前預期，全年石油需求估達 1.006 億桶 / 日， 較 2019 年高出 50 萬桶。

發布上述報告後，國際油價幾乎沒有太大變化。周四截稿前，布蘭特原油期貨小漲 0.50%，報每桶 83.05 美元，西德州中質原油期貨漲 0.71%，報每桶 81.92 美元