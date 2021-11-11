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蘋果推企業系統管理訂閱服務 意與Google、微軟較勁

鉅亨網編譯段智恆
蘋果推企業系統管理訂閱服務 意與Google、微軟較勁(圖片：AFP)
蘋果推企業系統管理訂閱服務 意與Google、微軟較勁(圖片：AFP)
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蘋果Apple Business Essentials企業訂閱方案Google微軟系統管理

蘋果周三（10 日）宣布推出 Apple Business Essentials 服務，將設備管理、Apple 支援與 iCloud 結合成一個供企業用戶訂閱的方案，讓小企業也能有大機構般的 IT 支援系統，意圖與 Google、微軟較勁。

蘋果的 Apple Business Essentials 與其競爭對手 Google 與微軟提供的產品類似，而且 Google(GOOGL-US) 與微軟 (MSFT-US) 在企業與學校提供的工具方面更為成熟，分別在企業與教育市場各占一片天。

Apple Business Essentials 目前仍處測試階段，而且企業必須使用蘋果硬體設備，例如 iPhone、iPad 或 Mac。該服務最多能為 500 名員工以內的小企業提供裝置管理服務，包括設備安裝與設定、裝置升級，資料備份也能協助公司快速完成，是為企業量身打造的「完整解決方案」。

企業 IT 人員可透過 Apple Business Essentials 整合的功能設定強大的資安防護機制，包括設置「檔案保險箱」（FileVault）、「啟用鎖定」（Activation Lock）等。

另外，員工使用個人設備時，可以透過新的加密用戶登記功能，將業務數據與個人數據分開，讓公司資料受保護同時，員工隱私也獲保障。

此外，Apple Business Essentials 還提供一個工作專用的 iCloud 帳戶，提供企業安全的資料儲存空間與資料備份。

在 Apple Business Essentials 訂閱方案中，若加購 AppleCare + 服務，還可提供 24/7 的 Apple「優先電話支援」，以及每月最多兩次的的設備維修，此外，若有維修需要，蘋果還會最短時間內派員登門現場維修。

Apple Business Essentials 服務有三種訂閱方案，單一設備每月費用為 2.99 美元、多設備每月費用則為 6.99 美元，另外還有多設備並升級 iCloud 儲存空間至 2TB 的方案，每月為 12.99 美元

Apple Business Essentials 服務周三在美國推出測試版，預計明年春天正式公開發表。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 股價下跌 1.22%，每股暫報 149.03 美元

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