美要晶片商交資料遭抗議 遊說團體警告他國將跟進

代表跨國大型科技公司的美國資訊科技產業委員會 (ITI) 周三 (10 日) 警告，美國要求半導體供應鏈提交數據的行為，釋出令人擔憂的訊號，此舉恐導致其他國家政府出於某種原因，也要求企業繳交類似資訊。

美國商務部 9 月要求半導體供應鏈公司填寫問卷，以在 11 月 8 日前獲取晶片短缺相關資訊。雖然此要求是自願性質，但商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 曾警告，若公司不做出回應，可能動用《國防生產法》等手段迫使企業回應。

美國的要求在台灣和南韓都引發爭議，部分人士認為美國要求企業交出商業機密，美國甚至可以使用台積電 (2330-TW) 提供的資訊，幫助英特爾 (INTC-US) 等美國公司。

ITI 表示，這樣敏感的要求正在向全球半導體業釋出令人擔憂的訊號，因為有興趣迫使公司提供類似數據的其他國家政府可能跟進，而且可能是出自於不太有價值的目的。

ITI 說，數據收集方法可能不如其他手段有效，業界對提供這些資訊的擔憂也更加強烈，因為他們既不清楚數據將如何運用，又未能得知誰將有權使用這些數據，而美國政府從未清楚解答這些疑慮。

ITI 成員包括全球三大晶圓代工製造商台積電、英特爾以及三星電子，其他成員包括蘋果、亞馬遜與豐田汽車等。台積電、三星都已在期限前繳交資訊，並聲稱已排除客戶資訊。

雷蒙多近日表示，包括台積電在內的多家半導體業執行長都承諾，將遵照商務部要求提供資訊，認為這些是業者出於自願的決定，此舉措將提高供應鏈的透明度，從而紓解供貨瓶頸。

ITI 認為，與其要求半導體業提供資訊，美國政府應專注於支持、加速半導體供應鏈生態系的研究、開發和製造，以及對製造和先進封裝的戰略投資，尤其應聚焦消弭美國半導體能力的差距。