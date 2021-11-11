王品大規模擴張釋1700個正職職缺 年底再開2新品牌

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (11) 日宣布，國內餐飲市場已明顯復甦，將加速擴大營運規模，預計年底前再開 2 個新品牌、展店超過 10 家，並啟動大規模徵才，預計招募 1700 名正職同仁，其中包含 60 名儲備店長和主廚職缺，起薪 4 萬元起。

王品表示，此次鍋類品牌釋出 60 名儲備店長、主廚職缺，起薪 4 萬元起，更有機會一年內調薪 1 萬元，總計共將招募 1700 名正職同仁。

王品近年來積極擴張火鍋和燒肉品牌，目前旗下共有「聚 北海道鍋物」、「石二鍋」、「青花驕」、「12MINI」、「和牛涮」和「尬鍋」六大鍋物品牌，為因應人力需求，鍋物品牌推 300 名儲備幹部計畫，包含 60 名儲備店長、主廚職缺。

王品說明，若擁有餐飲業 2 年以上、值班幹部管理經驗者，任用起薪 4 萬元起，通過 12 個月的培訓考核後，薪資上看 5 萬元，並於通過考核後一年內，有機會晉升店主管，挑戰月薪 6 萬元。

除了既有鍋物品牌加速展店，王品也積極研發新品牌中，預計 12 月底開出全新麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，首店位於台北松江路，客群鎖定 20-35 歲年輕女性，大打年輕潮流牌。

另一方面，看準疫情期間崛起的外帶、外送商機，王品旗下首個純外帶品牌「來滋烤鴨」也將登場，此為王品將享鴨的招牌烤鴨研發成快速外帶的餐點形式，打破傳統烤鴨需要多人共享的困擾，預計年底前於雙北地區開幕。

王品表示，第四季為傳統餐飲旺季，加上有五倍券、好食券政策加持，樂觀看待餐飲市況將強勁反彈。