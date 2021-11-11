鴻海砸鉅資結盟Lordstown拍板！將簽電動車代工協議

週三 (10 日) 美國電動卡車新創公司 Lordstown Motors 宣布，已與鴻海達成 Lordstown 俄亥俄州廠房「最終資產購買協議 (APA)」並建立合作夥伴關係。

Lordstown Motors 已同意以 2.3 億美元 (新台幣 64 億元) 的價格將俄亥俄州的 Lordstown 工廠出售給鴻海，但不包括電池模組和包裝線等特定資產。

兩家公司同意在 Lordstown 的生產和裝配廠共同開展 Lordstown Motors 的電動汽車項目，預計將於 2022 年 4 月 30 日前簽署一份代工製造協議，生產 Lordstown 的 Endurance 電動皮卡車款。

雙方還計畫達成一份合資協議，利用 MIH 開放平台為基礎，共同設計開發以全球市場為目標的商用電動汽車，雙方將有權在北美和國際上將這些新的電動汽車項目商業化。

鴻海同意在 11 月 18 日之前支付 1 億美元的頭期款，並在 2022 年 2 月 1 日和 2022 年 4 月 15 日之前支付 5000 萬美元，購買價格餘額將在交割日支付。

在此交易完成後，鴻海 (2317-TW) 將於交割日取得 Lordstown Motors 170 萬份普通股認股權，以每股 10.50 美元的價格收購 Lordstown Motors 普通股。

Lordstown Motors (RIDE-US) 週三收黑 2.28% 至每股 5.56 美元，盤後此消息傳出後，Lordstown Motors 盤後股價飆漲超過 13%。