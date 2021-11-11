瑞軒全年出貨旺季已過 Q4本業可望維持獲利

電視組裝及品牌大廠瑞軒 (2489-TW) 第三季本業在越南新廠規模放大下，穩健成長，但受業外股票評價拖累，單季轉虧，展望第四季，瑞軒表示，今年出貨旺季已過，預期第四季出貨將較第三季下滑，營運可望達今年次高水準，本業也可望維持獲利。

瑞軒表示，今年出貨高峰落在 9 月份，10 月則進入傳統出貨旺季尾聲，預期 11、12 月出貨都將小幅下滑，整體第四季電視及電競顯示器出貨將低於第三季的 125 萬台，但可望高於第二季的 100 萬台水準，全年則維持優於去年 430 萬台目標。

瑞軒指出，今年本業受惠越南二廠產能逐步開出，加上成功向客戶反映相關上游成本，本業營運從第一季未達經濟規模虧損，第二季轉虧為盈，第三季則達全年高峰，預期第四季可望維持獲利，寫今年單季次高。

不過瑞軒第三季受業外拖累，營運由虧轉盈，瑞軒表示，主要受持股 VIZIO (VZIO-US) 評價損失約 3.4 億元影響，侵蝕本業獲利。

瑞軒第三季營收 66.04 億元，季增 35.7%、年增 44.01%，毛利率 8.22%，持平上季、年增 0.4 個百分點，營益率 1.66%，季增 1.34 個百分點，由去年同期轉正，稅後則虧損 1.05 億元，每股虧 0.12 元。

累計瑞軒今年前三季營收則達 159.77 億元，年增 37.9%，毛利率 7.78%，年減 0.5 個百分點，營益率 - 2.72%，較去年同期虧損減少，稅後純益則在首季處分 VIZIO 持股挹注下，純益達 5.55 億元，年增 450%，每股純益 6.88 元。