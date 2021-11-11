張志誠觀點：美股大跌台股有影響 位階跟大盤不一樣的族群悄悄啟動

美股四大指數昨日同步下挫，受到美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 較前月上揚 0.9%，年增幅度高達 6.2% 影響，通膨幅度高於預期也引發市場擔憂美國聯準會 (FED) 提前升息的可能，這次 CPI 指數創 1990 以來最大升幅，台股也受到美股收黑影響，大盤開低後量先萎縮，代表台股頂多跟美股一樣是多方的調整指標時間，多方掌控的架構並未改變，只是每逢大盤技術指標在過熱後修正，都會是市場資金換手的時間點，高檔股因為市場追價乏力而會被先出貨，比如事欣科 (4916-TW)、研通 (6229-TW)、鈺創 (5351-TW)、宏達電 (2498-TW)，多數集中在元宇宙、低軌衛星等靠籌碼面軋空拉升的公司明顯先轉弱，投資人要留意經過強拉升題材股票，若比大盤在高檔還要早一步周 K 收黑的話，漲多的股票就必須先避其峰，主因同個時間點，還有其他有實際題材、第三季 EPS 低本益比、股價相對大盤位階更低的股票，獲利資金轉到低檔股的效益性，就會是大盤多頭持續有生力軍的關鍵。

尚未突破季線 -- 散裝航運

比如散裝航運的部分，BDI 和 BCI 指數歷經 10 月一整個月的回檔，昨日報價全面出現止跌反彈，BDI 指數跌幅重，散裝航運股價也明顯受到壓抑，10 月 BDI 指數回檔幅度高達 40%，但 10 月散裝船公司的營收卻不受影響，反而逆勢成長。裕民 (2606-TW)10 月營收年增 85.32%，新興 (2605-TW)10 月營收年增 63.97%，慧洋 - KY(2637-TW)10 月營收年增 91.73%，中航 (2612-TW)10 月營收年增 29.58%，四維航 (5608-TW)10 月營收年增 169.44%、台航 (2617-TW)10 月營收年增 48.11%，正德 (2641-TW)10 月營收年增 126.55%。

BDI 指數大跌一定引起投資人對散裝航運的悲觀，但是為什麼在大家最悲觀的時候散裝航運反而開始盤整不再破底了，而在 6 月散裝船大家最樂觀追價的時候反而不漲了。其實散裝航運的走勢並不是單純只看 BDI 指數短期的漲跌，還必須搭配散裝船航行的船期跟整個季度 BDI 指數去分析，才能真正掌握散裝船的營收和股價波動。

短線回檔量縮指標低檔股－充電奇兵

另外還有電動車充電奇兵的概念股，蘋果公司已經正式要求在 2030 年在全部業務和相關供應鏈必須「100% 使用再生能源」，隨著各國政府訂出燃油車退場的年限，且逐步限縮碳排放的標準，歐盟甚至要在 2026 年課徵碳邊境稅（CBAM），電動車的普及率將加速提升，在這樣有實質產業面利多加持下，帶動了全世界最強的飆股 {特斯拉} 前一波漲出歷史市值的新高身價，然而在馬斯克公開要短線賣出部分持股後，特斯拉股價快速下跌到月均線，我認為馬斯克會公開的徵詢粉絲是否要賣股，這並不會是真正的看壞，是在讓他的粉絲與投資人，不要去追在新聞消息太多利多的時間，以特斯拉近期也將交付電動卡車訂單的同時，我們認為特斯拉電動車是一個趨勢，越來越多電動車使用的充電裝置必須在明年加快腳步，拜登政府既然基礎建設法案已經通過，原本規劃的聯邦政府全面更新為電動車，還有擴增電動車高速公路充電設施投入 50 億美元，必然會在明年後付諸實現，因此充電裝置的商機是產業大趨勢，並不一定非要特斯拉供應鏈才能走出新格局，充電裝置的效應預期將產生各國的軍備效應，得充電佈局完整者將得天下，這樣的概念我們認為產值的複合成長效應不可忽略。

健和興 (3003-TW):10 月營收年增 41.15%，成功切入電動車充電槍市場，前三季出貨暢旺，目前已經連續兩個月站在 4 億以上的營收，今年第四季若保持此狀態成長，則單季 EPS 有挑戰 2 元以上的實力，直流快速充電槍的技術，在電動車大廠競逐下，大電流快沖具備世界各規格認證的廠商不多，健和興在美系大客戶中國地區獨家供應後，預期再來的擴廠計畫將加速取得其他電動車大廠的訂單

強茂 (2481-TW):10 月營收年增 18.72%，車用二極體缺貨效應，國際 IDM 大廠轉單，二極體出貨增加，短線快速跌破月、季線之下，來自於投信大幅減碼持股，10 月營收比前月衰退將嚇出前波追漲的浮額，待浮額經過利空清洗後的 5 日線走穩後，才會再度產生另一波的翻洋機會

虹揚 - KY(6573-TW):10 月營收年增 43.14%，新產品打入充電車設備領域，股價基期相對大盤偏低，短期技術指標回檔壓低後，若再度突破 10 日軍量與月均線翻揚，將有另一波的主升段留意

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