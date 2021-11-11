澳洲10月失業率升至5.2% 高於市場預期

澳洲統計局 (ABS) 週四 (11 日) 公布的最新數據顯示，澳洲 10 月失業率意外上升至 5.2%，主要是由於新冠肺炎封鎖措施對勞動力市場造成的衝擊。但是隨著解封，分析師預期就業市場有望復甦。

數據顯示，澳洲 10 月失業率從 9 月份的 4.6% 升至 5.2%，高於經濟學家預期的 4.7%。10 月份澳洲就業人數減少 4.63 萬人，慘於經濟學家預估的增加 5 萬人，失業人數增加 8.18 萬人。

澳洲統計局勞工統計主管 Bjorn Jarvis 在一份聲明中表示，隨着疫情解封，情況好轉，失業率上升似乎有違常理。然而，這只是顯現出和其他經濟衝擊相比，封鎖措施給勞動力市場帶來的變化繼續對全國數據產生重大的影響，限制了就業和求職的能力。

BIS Oxford Economics 首席經濟學家 Sarah Hunter 表示：「失業率的飆升證實，未來幾個月將出現一些波動。但由於職位空缺仍處於高位，這種影響應該在很大程度上會是暫時性的。」

包括雪梨市在內的新南威爾士州解除封鎖後，澳洲就業參與率從 9 月份的 64.5% 上升至 64.7%，略低於市場預期的 64.8%，但是超過 6 月份時 66.2% 的高點。

澳洲央行在上週曾表示，預估澳洲年底失業率為 5.0%，隨後將在 2022 年底降至 4.25%，並在 2023 年降至 4.0%。

澳洲央行一再重申，將維持超寬鬆貨幣政策不變直到 2024 年，以支持恢復充分就業，央行也重申在實質通膨率達至 2% 至 3% 之前不會升息。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 曾表示，央行致力於使通膨穩定在目標區的中間值 2.5%，並使失業率落至 4%。他認為，目前仍舊沒有看到需要在 2024 年之前升息的情況。