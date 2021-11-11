〈台驊解讀海空運〉顏益財為股價叫屈 嘆航運族群遭國際資金放空

貨攬業者台驊 (2636-TW) 董事長顏益財今 (11) 日出面召開航運展望記者會，談及航運股股價，他透露，據悉有類似索羅斯的國際資金放空貨櫃三雄，但長期來看，若只能定位航運股是景氣循環股，那台股電子股 80% 以上也算是景氣循環股，大喊航運股價遭嚴重低估。

顏益財不諱言，據悉有國際資金在放空貨櫃三雄，導致近期股價弱勢，事實上，航運市況已質變，海運很難回到過去的運價。

顏益財進一步說明，明年市況是萬里晴空、直上雲霄，海運供需現在其實就是控制在少數人的手裡，全球前六大航商控制全球運力多達 70%，就連台灣最大的長榮 (2603-TW) 也僅排在第 7 名，因此，對未來海運供給量可有相當程度的掌控能力。

顏益財強調，航運股未來 3-5 年應都能處在穩定獲利狀況，明年的合理本益比應維持在 5-8 倍，本淨比則維持 3-5 倍，目前的航運股遭嚴重低估。

另一方面，船舶大型化已達極限，碼頭設施未趕上，已是結構性的因素，顏益財認為，不應再以景氣循環股定位航運股，只要 SCFI 指數 (上海出口集裝箱運價指數) 不低於 2000 點，即便自現階段的高點回跌 25%，價跌也有利量增，船公司獲利維持高檔仍無虞。