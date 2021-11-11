臻鼎Q3獲利超越上半年 前三季純益年增26% EPS 5.06元

全球最大 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 第三季獲旺季效應加持，稅後純益 30.74 億元，超越上半年總合，前三季稅後純益 47.82 億元，年增 26.61%，每股純益 5.06 元。

臻鼎第三季營收為 416.19 億元，毛利率為 21.1%，季增 4.86 個百分點，年增 1.76 個百分點，單季稅後純益 30.74 億元超越上半年獲利總合，季增 4.05 倍，年增 88.61%，每股純益 3.25 元。

臻鼎前三季營收為 985.8 億元，毛利率為 18.64%，年增 0.27 個百分點，稅後純益 47.82 億元，年增 26.61%，每股純益為 5.06 元。

臻鼎指出，臻鼎前三季營收與獲利皆較去年同期成長，主要受惠持續擴大投資效益顯現，進入傳統旺季，市場需求提升及 5G、IoT 及汽車等新應用挹注， 新產品出貨增加，臻鼎仍持續與客戶密切合作，積極布局未來尖端產品開發。

臻鼎指出，前三季的研發費用合計約 54.98 億元，年增 57.3%，前三季研發費用佔營收比例達 5.58%，資本支出累計 235.61 億元，年增 65.6%，

臻鼎表示，今年營運下半年受整體供應鏈料況調配影響，但持續擴增多元化產品布局規劃 下 ，預期仍有利第四季的銷售動能 。

就 PCB 全製程廠已公布的 2021 年前三季每股純益來看，健鼎 (3044-TW) 的每股純益居冠，霖宏 (5464-TW) 以 5.27 元居次，臻鼎則為 5.06 元。

臻鼎今年啟動 4 座新園區建設，在高雄路竹科學園區投資軟板與先進模組組裝生產線，中國大陸深圳禮鼎園區則投資 IC 載板 (ABF)，大陸淮安第三園區投資高階 HDI(含 MSAP) ，以及大陸秦皇島禮鼎園區投資 IC 載板 (BT) ，市場估，臻鼎新開產能將在 2023 年陸續加入營運。