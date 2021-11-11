矽力Q3毛利率飆56.25% EPS 19.69元 前三季大賺超過四股本

股王矽力 - KY(6415-TW) 今 (11) 日公布第三季財報，受惠漲價效益、產品組合優化，毛利率較上季大幅提升，達 56.25%，創下歷史新高，稅後純益 18.38 億元，年增 138%，每股稅後純益 19.69 元，單季就賺近兩股本，同步改寫新猷，累計前三季達 46.78 元，遠高於去年全年的 35.78 元。

矽力第三季營收 59.14 億元，季增 12.48%，年增 62.29%，毛利率 56.25%，季增 2.84 個百分點，年增 7.35 個百分點，營益率 34.3%，年增 2.9 個百分點，年增 10.78 個百分點，稅後純益 18.38 億元，季增 20.76%，年增 138%，每股稅後純益 19.69 元。

矽力前三季營收 153.52 億元，年增 56.69%，毛利率 52.96%，年增 3.29 個百分點，營益率 30.5%，年增 7.27 個百分點，稅後純益 43.52 億元，年增 98.09%，每股稅後純益 46.78 元。

矽力今年隨著各類應用需求大增，加上布局新領域放量出貨，營收屢創新高，加上漲價效益顯現，帶動獲利能力提升，外資也看好，矽力第四季營收、獲利將再優於第三季，再度改寫新猷。