銀行搭雙11購物商機 基金申購祭1.1折優惠搶客

雙 11 購物節開跑，銀行也趁勢推出理財優惠搶客，兆豐銀行針對雙 11 所推出的「雙 11 投資金好日」優惠活動，提供基金申購手續費 1.1 折優惠，透過優惠促銷擴大理財客層。

兆豐銀行表示，隨著結婚率持續下降，比起雙薪家庭，單身者收入來源少了一半資金顯得相對單薄，而不同階段的單身狀態，理財規劃的重點及商品配置也該有所不同。

而在理財商品的選擇上，台灣人熟悉的基金商品也是大眾偏好的投資方式之一，以兆豐銀行為例，理財客戶開立基金帳戶的比例高達 80%，因此選擇標的與設定明確的目標，依計畫按部就班投資理財，就顯得更為重要。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，全球央行政策轉向，資金面不像以往寬鬆，可能使金融市場的波動更加劇烈，投資人需將風險分散和降低波動納入考量，建議可在個人投資組合中配置具穩定現金流的外國債券或配息型基金等商品，進行中長期布局。

兆豐銀行因應疫情強化數位交易，持續推動「無接觸理財」服務，今年雙 11 節日推出「雙 11 投資金好日」優惠活動，精選 11 檔配息型基金商品，即日起到 12 月 31 日止，透過兆豐銀行網路銀行或行動銀行線上單筆申購精選基金，每人限 2 筆基金交易享有申購手續費 1.1 折優惠。

關於理財方法與計畫，兆豐銀行建議，只要掌握提早規劃，不論年輕或大齡，執行紀律的長期投資，透過基金淨值成長賺價差及配息的收益所得，為自己創造穩定現金流持續累積資產，就有機會實現財務自主。