和勤HDD零組件增兩大咖客戶 助全球市占提高

精密沖壓件廠和勤精機（1586-TW）今（30）日召開股東常會，硬碟廠接單報喜訊，董事長黃亦翔指出，和勤精機終端客戶 Seagate 外，新增 WD、Toshiba 兩大客戶， 將使和勤的硬碟 VCM Plate 全球市占率由 25% 再向上提升。

和勤精機 2020 年營收、獲利與配發股利都改寫掛牌以來新高。其中 2020 年毛利率 21.56%，較前一年大增 6.74 個百分點，為上櫃以來最高；黃亦翔表示，和勤從模具設計、模具製作到產品產出高達 9 成自製率，公司專注於新技術導入、卓越的模具設計能力與製造能力、對新產品研發的專注以及對新客戶的開發能力。

黃亦翔指出，和勤精機硬碟（HDD）零件 VCM Plate 已占全球市場的 25％，受惠伺服器硬碟、雲端硬碟等高階機種需求增加，HDD 新品進入量產，今年除了既有終端客戶 Seagate 外，也新增 WD、Toshiba 兩大終端客戶，全球市占率將進一步提升。

同時，和勤車用零件生產變速箱、門鎖、發動機及液壓泵、座椅調節器、煞車零件及新能源電動車等系統，提供超過千種不同產品的製程技術，以滿足客戶需求。新能源電動車零件方面，美系電動車大廠除了原有零件外，公司今年再新增門鎖零件供應。

此外，和勤精機也供應座椅、門鎖等零件給其他品牌的新能源車，並與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件。未來在車用零件的開發將以新能源車與電動車零件為主，和勤精機並加入鴻海 (2317-TW)MIH 聯盟，爭取更多電動車商機。

和勤精機第二季營收為 6.55 億元，季增 4.62%，年增 17.01%，上半年營收 12.81 億元，年增 30.95%，在汽車與硬碟零件出貨穩定成長下，和勤營收已連續 4 個月月增與年增雙成長。第三季將進入市場旺季。

和勤精機主管表示，隨著新產品與電動車零件新品項量產、硬碟零件轉單效益，以及下半年的傳統旺季來到，營收成長表現可望持續到下半年。