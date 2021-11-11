大同前三季純益創新猷 EPS 0.54元 大世科董座沈柏延出任集團執副

大同 (2371-TW) 今 (11) 日公布財報，受惠營運體質調整有成，加上子公司尚志資產挹注，第三季稅後純益 7.4 億元，寫同期次高，季減 10.52%、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.31 元；前三季純益則創新高，達 12.67 億元，每股純益 0.54 元。

大同也公告，延攬大世科 (8099-TW) 董事長兼策略長沈柏延，擔任集團執行副總經理，即日起生效，藉此將旗下系統事業、太陽能電廠及儲能系統、重電系統打造成專業整合供應商。

沈柏延期望能強化大同組織能力，並檢視有價值影響力的客群、聚焦重點產品、投入技術研究，以及整合專案商機，如創新技術及應用等，進一步提供解決方案。

大同第三季營收 80.64 億元，季增 8.83%、年增 9.21%；毛利率 24.35%，季減 2.41 個百分點、年增 9.43 個百分點；營利率 6.15%，季增 0.22 個百分點、較去年同期負轉正。

大同前三季營收 220.41 億元，年減 8.63%；毛利率 24.57%，年增 2.97 個百分點；營利率 4.09%、稅後純益 12.67 億元，都較去年同期虧轉盈，每股純益 0.54 元。