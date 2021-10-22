研華揪大同打群架 籌組智慧電動巴士國家隊

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 宣布，攜手大同 (2371-TW)、唐榮 (2035-TW)、創奕與成運等業者合作，整合台灣智慧電動巴士產業鏈上下游，打造完整解決方案的國家隊，搶攻全球低碳公共運輸商機。

研華認為，隨著世界各國 2030 年後陸續實施抵制銷售燃油車政策，並致力推動零碳排與節能公共運輸方案下，全球電動巴士市場將快速成長，因此透過台灣貿協平台，與行業生態夥伴進行深度合作，以台灣在地需求為實踐場域，形塑優勢國家隊。

而目前研華也與貿協攜手完成越南 VinBus 電動巴士合作案，並在河內等城市正式上路運營；研華表示，開發中國家因為整體考量，相較於其他的公共運輸解決方案，大多採取可快速建置的大眾運輸 BRT 方案。

研華指出，公司提供的智能巴士解決方案透過 AIoV(AI + Internet of Vehicle) 技術，整合車隊管理雲平台、高整合開放式強固型車機、AI 車輛安全系統、巴士影音廣告系統、停車站信息管理系統、乘客 Wifi 熱點分享等複雜系統，佈建包括車隊管理、車輛調度、維修站管理、乘客訊息管理、報告系統等五大功能。