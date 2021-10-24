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大同強化集團合作 連兩個月加碼精英持股逾萬張

鉅亨網記者劉韋廷 台北
大同強化集團合作，連兩個月加碼精英持股逾萬張。(鉅亨網資料照)
大同強化集團合作，連兩個月加碼精英持股逾萬張。(鉅亨網資料照)
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大同精英持股

大同 (2371-TW) 今年開始強化集團合作，8 月宣布一年內將在 10 億元額度內增加持股旗下精英 (2331-TW)，根據公開資訊觀測站資料顯示，大同近兩個月累積加碼精英餘萬張，金額約達 2.41 億元，持股比例也進一步攀升至 29.23%。

據公開資料顯示，大同 8 月自集中市場買進精英約 3281 張，以 8 月均價 21.25 元計算，加碼約 6972 萬元，9 月持續從集中市場加碼 7166 張，以 9 月均價 24.03 元計算，再加碼斥資 1.72 億元，累計近兩個月加碼精英約 10447 張，金額約 2.41 億元，持股比例 29.23%。

大同過去是精英最大單一股東，今年精英股東會董事改選後，也拿下 3 席，包含現任董座鍾依文、大同總經理何春盛、大同董事林清祥等，而大同也在今年 8 月公告，將在一年內斥資 10 億元加碼精英持股，市場推估，屆時大同可望將精英持股比例拉升至約 35%，強化集團合作。

觀察大同、精英雙邊合作也略有進展，尤其鎖定 IoT 物聯網、車用充電樁、儲能相關業務等，第四季也將有新品放量出貨，加上既有電腦周邊產品代工回溫，法人預期精英全年營收可望重回 300 億元大關，其中非電腦事業占比將達 10-15%。

精英第三季營收 83.92 億元，季增 12.9%、年增 21.4%，創下近三年單季新高，累計前三季營收則達 223.37 億元、年增 16.8%。

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