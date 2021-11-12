〈紐約匯市〉通膨火熱 美元指數連二漲突破95 土耳其里拉再創新低  

美元對一籃子貨幣周四 (11 日) 連二升，逼近 16 個月高點，主因美國 10 月通膨率竄升到逾 30 年高點，鼓舞市場對聯準會 (Fed) 提早升息的押注。土耳其里拉再創新低，日圓再現 114。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.36% 至 95.1630，盤中最高漲抵 95.197。

美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期增 6.2%，超過分析師預期的 5.8%，寫下 1990 年代以來最快年增速，交易員質疑 Fed 堅持當前通膨仍為「暫時性」的立場。

歐元兌美元貶值 0.28% 至 1.1449 美元，稍早一度貶至 1.1430 美元，是去年 7 月來最低。

瑞銀外匯策略師 Vassili Serebriakov 說：「看起來，美元交易仍受到 CPI 報告餘波盪漾的影響。短期內阻力最小的途徑，似乎是押注美元升值... 通膨增溫削弱了暫時性通膨的立足點，代表 Fed 可能得早一點緊縮貨幣政策。」

FXstreet.com 資深分析師 Joseph Trevisani 說，這是連續第二天的通膨相關押注，加上美國債市在退伍軍人紀念日 (11 日 11 日) 連假期間交投清淡，導致交易量減少，並放大價格波動幅度。

他說：「通常當債市休市、流動性減少，市場波動會被放大，因為能夠吸收特殊波動的流動性變少了。」

英鎊兌美元貶值 0.31% 至 1.13363 美元，稍早一度貶至 1.3359 美元，是去年 12 月迄今最低。最新數據顯示，英國 7 到 9 月經濟成長落後其他主要國家。

美元兌日圓升值 0.15%，盤中大部分時間在 113.81 日圓到 114.15 日圓之間徘徊。

美元兌瑞士法郎連續第二天升值，尾盤升值 0.4% 至 0.9217。

瑞士國家銀行 (SNB，央行) 理事會 Andrea Maechler 說，在 COVID-19 不確定性下，市場對瑞郎的避險需求仍存在。

澳幣和紐元續貶，澳幣貶 0.46% 至 0.7291，稍早一度觸及 0.7287 的一個月低點。紐元走軟 0.54% 至 0.7019，盤中一度貶至 10 月 14 日至今最低。

土耳其里拉再創新低，報 9.975 里拉兌 1 美元，除了美元強勢，市場擔憂土耳其央行不久後會再次升息，也拖累里拉。

加密貨幣市場方面，比特幣周三漲到 6.9 萬美元盤中新高後回落，周四紐約尾盤時段上漲 0.2% 至 65053.95 美元。

截至周五 (12 日) 台灣時間約 6:00 價格：