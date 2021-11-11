英國第三季經濟成長放緩至1.3% 低於市場預期

根據英國國家統計局 (ONS) 在週四 (11 日) 公布的最新數據顯示，由於感染率上升、全球供應短缺等問題對英國經濟復甦造成阻礙，英國第三季國內生產總值 (GDP) 增長 1.3%，低於經濟學家預期。

數據顯示，英國第三季 GDP 季增 1.3%，大幅低於第二季的 5.5%，並低於市場預期的 1.5%，較 2019 年底疫情爆發前的水準仍低 2.1%。9 月份英國經濟成長回升至好於預期的 0.6%，但 7 月和 8 月的表現低於預期。

服務業在第三季維持增長，但製造業和建築業停滯不前。佔英國經濟約四分之三的服務業在第三季增長了 1.6%，較第二季的 6.5% 有所放緩，但已幾乎恢復到疫情前的水準。住宿和餐飲服務成長了 30%，而藝術、娛樂和休閒服務成長了 19.6%。

不過，製造業產出在第三季下跌了 0.3%，部分原因是汽車業正在遭受晶片短缺的衝擊。建築業產出也下跌了 1.5%。

英國如今正面臨勞動力短缺、能源價格上漲，以及全球供應鏈危機等衝擊，儘管許多國家也存在類似問題，但有經濟學家認為，英國脫歐使得相關問題的嚴重性加劇。

英國央行仍在控制遠超預期的通膨，觀察全球成本和物價指標，有愈來愈多證據顯示通膨壓力仍將持續。央行表示，天然氣價格飆升恐對通膨預期構成「嚴重上行風險」，同時警告，通膨率可能在明年第 2 季維持在 4% 以上。

英國零售聯盟 (BRC) 執行長 Helen Dickinson 曾表示，很明顯的是，勞動力短缺、供應鏈問題和大宗商品價格上漲，導致了成本上升，並且已經開始滲透到消費者身上。有大約五分之三的零售商計劃在聖誕節前提高售價。