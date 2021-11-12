進軍有聲讀物市場！Spotify宣布收購Findaway

音樂串流平台巨頭 Spotify (SPOT-US) 正試圖複製 Podcast 成功模式，瞄準商機上看 93 億美元的有聲讀物市場，周四 (11 日) 宣布將收購有聲讀物服務與發行公司 Findaway，將在自家串流平台新增有聲書服務。

Findaway 主要致力於發行有聲書，其與亞馬遜 Audible、蘋果的 iBooks、谷歌等業者已建立合作關係提供有聲讀物內容，此外，旗下 Findaway Voices 提供有聲讀物創作，讓創作者自己發行作品。

此外，Findaway 和瑞典有聲讀物業者 Storytel 合作，後者目前已推出可供消費者訂閱收聽有聲讀物的平台。

Spotify 技術長 Gustav Söderström 表示，這是進駐有聲讀物市場的第一步，該公司致力於提供消費者購買、收聽有聲讀物的平台。Spotify 預計收購將於第四季完成，但未透露交易金額等細節。

根據研調機構 Omdia 數據，到 2026 年，全球有聲讀物市場規模可望將從 2020 年的 40 億美元成長至 93 億美元。

Spotify 正在複製 2018 年進入 Podcast 市場的成功模式，透過一系列併購擴大市占率，華爾街預期 Spotify 到今年底將以超過 300 萬項內容，超過蘋果成為最大 Podcast 平台。

Söderström 說：「從客戶調查發現，用戶在收聽 Podcast 時會想購買相關內容的有聲讀物，這對出版商來說是一個巨大新商機，因為 Spotify 用戶群也是有聲讀物的客群。」

Spotify 2021 會計年度第三季數據顯示，單月總活躍用戶年增 19% 至 3.81 億，訂閱用戶共 1.72 億，營收達 25 億歐元 (28.7 億美元)。