封殺元宇宙？中國官媒批炒作不可取

周五 (12 日) 中國官媒《經濟日報》指出，A 股市場「元宇宙」概念股受到資金追捧，11 月份還未過半，就有相關概念股票漲幅超過 60% 甚至 80%。而不合理的高漲幅，已驚動主管機關，目前深交所對多家涉及「元宇宙」概念的公司發函，要求具體說明主業營運範圍與元宇宙的相關性，是否能形成穩定的業務模式。

經濟日報認為元宇宙概念突然成為近期全球當紅炸子雞有其原因。因為國外網路巨頭為應對流量成長已達頂峰的現實問題，紛紛表示將建設一個更加真實的虛擬世界以吸引客群，並拋出元宇宙概念。

而元宇宙概念確實刻畫出產業發展的藍圖，其將整合多種新技術而產生新的虛擬與現實相融的網路應用形態，基於擴展現實技術提供沉浸式體驗，基於數位技術生成現實世界的鏡像，將虛擬世界與現實世界在經濟系統、社交系統、身份系統上密切融合，這可能帶來長期投資機會。

但 A 股市場熱炒的元宇宙概念股中，有不少公司是遊戲軟體公司，與國際上的網路巨龍的元宇宙概念相去甚遠。另人側目的是，當 A 股中某上市公司表示將推出一款元宇宙概念遊戲後，其股價隨之大幅度拉升，這突顯出中國資本市場對於元宇宙概念的概念短淺。

而中國證券監管部門對於不實炒作股票正落實「零容忍」的理念，並透過不斷完善的法規機制，擴大對操縱資本市場等惡性違法違規行為的打擊力道。提醒資本市場部分參與者，應將更多力量放在產業研究上，不要透過炒作概念、利用資金優勢操控股價，坑殺散戶。

