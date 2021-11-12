Rivian等電動車股暴漲！馬斯克本週已賣50億美元特斯拉股票 

週四 (11 日) 根據美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，特斯拉 CEO 馬斯克本週已賣出價值約 50 億美元的特斯拉股票，同時，在特斯拉收復部分失地之際，對手 Rivian 和 Lucid 集體噴漲。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，馬斯克週一以每口合約 6.24 美元的價格，行使略多於 200 萬股的股票選擇權，套現約 10 億美元左右的特斯拉股票，主要為支付申報人與行使股票期權相關的扣稅義務。

週二、週三馬斯克累計出售 359 萬股，估值 40 億美元，但沒有標註預設交易計劃和預扣稅款義務。馬斯克本週約已賣出約 450 萬股股、估值約 50 億美元。本次賣出是馬斯克自 2016 年以來的首度出售。

在此之前，馬斯克 6 日推文發起投票，詢問網民是否該脫手 10% 特斯拉股票，結果在 350 萬名投票者中，有超過一半的 (58%) 網民表達支持。當時他擁有特斯拉 23% 的股份 (含期權)，以及擁有包括 SpaceX 在內的其他公司。

若馬斯克遵守與網民的約定，出售其持有 10% 特斯拉股票，即 1705 萬股，那麼馬斯克還需出售至少 1250 萬股特斯拉股票。

(圖片：AFP)

受此消息影響，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.048%，暫報每股 1,068.46 美元。

Vanda Research 數據顯示，儘管特斯拉本週市值跌幅超過福特和通用汽車的總市值，但散戶一直是淨買家，週一和週二的買入價值約 1.57 億美元的特斯拉股票。

AJ Bell 分析師 Denise Hewson 稱：「我們看到特斯拉反彈的原因是，馬斯克是要確保市場明白，這不是一時興起，也不是因為推特粉絲告訴他應該這麼做。他已經做出了決定，蓋章定案。」

特斯拉勁敵 Rivian (RIVN-US)、特斯拉和 Lucid (LCID-US) 是週三交易量最大的股票，下單「買進」超過「賣出」，突顯出散戶投資者電動汽車股的興趣。

Rivian 週三首日在那斯達克市場風光上市，終場股價較發行價飆漲 29.14%，報每股 100.73 美元，市值突破 1000 億美元，Rivian 週四截稿前暴漲 21.96%，暫報每股 122.83 美元。Lucid (LCID-US) 則暴漲 10.21%，暫報每股 44.91 美元。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示，既然特斯拉已獲得先發優勢，未來幾季電動汽車市場將變得非常競爭。