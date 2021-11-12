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別跟Fed作對！全球著名大空頭結束同名避險基金

鉅亨網編譯羅昀玫
別跟Fed作對！全球著名大空頭結束同名避險基金 (圖片：AFP)
別跟Fed作對！全球著名大空頭結束同名避險基金 (圖片：AFP)
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Russell Clark升息國會避險空頭政策企業稅美國股市Fed聯準會匯率阿里巴巴降息

週四 (11 日) 多家外媒報導，全球知名的大空頭 Russell Clark 過去十年大部分時間都在做空美股，隨着美股持續高歌猛進，Russell Clark 同名避險基金 RC Global Fund 卻出現一系列虧損，最終黯然結束。

全球知名的大空頭、Russell Clark 投資管理公司投資長 Russell Clark 過去十年大部分時間都在做空美股，隨着美股持續高歌猛進、Russell Clark 同名避險基金 RC Global Fund 卻出現一系列虧損而最終黯然結束。

自 2012 年初開始 Russell Clark 執掌的「全球最看空避險基金」Horseman Global 避險公司將 100% 股本的淨多倉全轉為空倉，連續 8 年持續看跌美股，除了 2016 年和 2019 年外都獲得可觀的報酬，但 2019 年 Fed 自十年來首次降息，讓該基金利潤暴跌 35%，該公司還因此更名為 Russell Clark 投資管理公司 (RCIM)。

所有交易員都知道一個業界教條：「別和聯準會 (Fed) 作對」，截至 10 月底，Clark 自 2010 年以來管理的 RC Global Fund 今年累計下跌 2.6%，資產規模從 2015 年約 17 億美元降至約 2 億美元

Clark 週四給投資者的最後一封信中寫道：「在經歷幾年動盪的市場和日益增長的政治影響之後，與市場經濟相比，我決定最好的前進方式是結束基金並返還資本。」

Clark 進一步解釋：「Fed 接管市場已成為一個政治工具來形塑公眾輿論，而市場的核心角色『折現未來和價格發現』不復存在，這就是我返還資本的原因。現在，市場已經成為一種政治選擇。從本質上講，美國市場是對賭 Fed 無法升息、國會無法監管大型科技企業或提高企業稅。原物料市場如今已成為押注中國政策目標的賭注，匯率也已成為押注中國政策目標的賭注。」

Clark 指出：「給我一個經濟問題，我就能正確評估風險，但給我一個中國的政治問題，我和其他人一樣都在雲霧裡猜測，我認為阿里巴巴今年會下跌 50% 嗎？沒有，直到中國政府讓我這麼想。」

Clark 寫到：「阿里巴巴 (BABA-US) 現在是一個不錯的空頭標的嗎？我不知道，就像其他人一樣，只能等著看中國怎麼說，所以是時候退後一步，想想我們的方向，然後當我看到我的技能有機會的時候再回來。也許永遠不會，但我對此表示懷疑。生活中唯一不變的是變化。」

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