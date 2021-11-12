元宇宙夯芯測科技扮演關鍵性角色

文．理財周刊

元宇宙（Metaverse），又稱為形上宇宙，被用來描述未來網際網路虛擬環境的概念，於虛擬實境組成一個可感知的虛擬宇宙。廣義上的元宇宙概念不僅指虛擬合成世界，還指整個網際網路，也包括擴增實境的範圍。

簡而言之，從科技的觀點來探討元宇宙，元宇宙就是透過科技設備，把『現實』與『虛擬』世界整合成一個虛擬實境。構成元宇宙的三大要素：

一、長時間登入網路。

二、用戶產生的內容。

三、如現實般的互動關係。

所以，從晶片設計的角度探討元宇宙，與元宇宙最直接相關的晶片就是，網際網路相關晶片、高性能運算晶片、虛擬實境與擴增實境等影像處理相關晶片產品。

實現元宇宙相關晶片中，如虛擬實境與擴增實境都需要借重高性能運算能力與影像處理的晶片，來實現即時的影像處理，完成『現實』與『虛擬』世界的結合。因此，這些高性能運算晶片與影像處理晶片的重要性日益增加。

高性能運算晶片與影像處理晶片都需要，運算能力強的 CPU、GPU，以及需要大量的記憶體來儲存影像，並處理複雜的『現實』與『虛擬』世界整合的程式。因此，在元宇宙的相關應用晶片中，對於 SRAM（靜態隨機存取記憶體）的需求也將大幅提升。由於高性能運算晶片與影像處理晶片製造精細且造價成本高，如何降低缺陷率就成為了各家 IC 設計公司與晶片開發商專注的重點之一。

專注於記憶體測試與修復解決方案 - 芯測科技（6786）所開發的 EDA 工具－START（記憶體測試與修復電路開發環境）主要提供記憶體測試與修復技術，用於開發複雜 SoC 晶片，例如高性能運算晶片、影像處理晶片。透過特有的記憶體測試演算法，與專利化的累加式記憶體修復架構，搭配動態記憶體測試（Dynamic Memory Test）功能，讓晶片在運行中可以進行記憶體的測試和修復，維持晶片運作行為的正確性。

芯測科技提供電子設計自動化（EDA）工具，透過簡單的操作環境，可以縮短複雜晶片的記憶體測試與修復電路的開發時間，提升客戶產品上市速度。並且透過各項記憶體測試與修復的專利化架構，可以精準的檢測出記憶體缺陷，並且快速的完成記憶體修復工程。

此外，芯測完整的生態系統，從芯測出發，並且向外延伸，藉由與 IC Design（IC 晶片設計）、Design Service（設計服務）、IP、Foundry（晶圓代工）、ATE（自動化設備測試），最後搭配 EDA Clouding Service（EDA 雲端服務），建構一個完整的芯測生態系。

在未來，元宇宙的型態勢必帶動高性能運算晶片與影像處理晶片的蓬勃發展，在注重記憶體良率的晶片開發上，芯測科技的解決方案可望為晶片開發商帶來快速、省成本且高效能的服務，不論對於晶片的應用或是廠商的開發時程，都將扮演相當關鍵的角色。

來源：《理財周刊》1107 期

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