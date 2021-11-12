【Wen姐筆記】北上南下？靜待17500攻防結果 個股提防晴空亂流

護國神積台積電 10 月業績月減 11%，為台股昨日帶來虛驚，所幸台積電股價仍挺住 600 元大關，加權指數震盪後以 17452.52 點作收，成交值則放大至 4047 億元。台股後續要北上或南下? 短線上需留意 17500 點攻防結果，個股則得提防晴空亂流! 多空強弱分界仍為 17520 點。關鍵點位為 17426、17486 與 17555 點。

多方昨日回測 17400 點關卡獲得支撐，17400 點兩端哨站 17383 與 17426 點，顯然是多方重要補給區，多方如能站穩 17448 點，目標將續往 17500 點挺進，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，也是短線火線區! 必須能再次衝過 17555 點，才能取得挑戰 17700 點門票! 如往 17600 點城池挺進，17600 點兩端哨站為 17588 與 17616 點。17633 與 17666 點，則是 17700 點關前重要灘頭堡!

但如 17383 點未能挺住，多方本波攻勢將降溫，如 17366 點棄守，仍得提防往 17333 與 17300 點城池回測，17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點。如棄守 17256 點，對多方較為不利! 恐續往 17200 與 17153 點回測，17200 點兩端哨站為 17222 與 17177 點。棄守 17153 點不僅又再回到蜘蛛網區，也得提防再次進入月線保衛戰!

MSCI 公布最新季度調整，本波調整個股檔數明顯增加! 全球標準指數成分股部分，這次調整新增力旺、譜瑞 - KY、旭隼，剔除群聯、力成、華新科。全球小型指數成分股新增 91APP-KY、朋程、AES-KY、晶焱、群聯、力成、士紙、台驊投控、大同、華新科等 10 檔。但一口氣剔除 43 檔。調整結果將於 11 月 30 日盤後生效!

從 MSCI 指數成分股增減調整，明顯可嗅出產業脈動轉換! 新增電子成分股主要集中在上游，似乎意味在通膨來臨時，產業「上肥下瘦」態勢更明顯。上游的漲價才有利潤，下游的價格調漲多是反映上游原料成本! 總之，在第三季財報公布倒數時刻，個股操作仍得提防晴空亂流，即使財報亮眼，但股價漲幅已高，仍得留意獲利下車賣壓! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)