電子股轉強台股重回17500點 外資終止連兩賣 三大法人買超83.85億元

台股今 (12) 日由電子雙雄聯發科、鴻海轉強領軍下，加上元宇宙概念股再度發燙、IC 設計族群轉強下，上漲 65.61 點，收 17518.13 點，周線連六紅。外資終止連兩賣，轉買超 79.29 億元，三大法人共買超 83.85 億元。

加權指數成交值小幅縮減至 3669.62 億元。觀察法人資金變動，外資中止連兩賣、轉買超 79.29 億元；投信同步買超 9.43 億元；自營商則賣超 4.82 億元。

電子權值股表現方面，台積電在平盤附近震盪，小跌，收 604 元；聯發科上漲超過 3%，收 983 元，持續朝重返千金股邁進；鴻海獲資金卡位法說行情帶動，一度勁揚近 2%，收 109 元；股王矽力 - KY 大漲超過半根停板，衝破 5000 元大關，大立光、友達、聯詠、日月光投控同樣表現強勢。

MSCI 最新半年度調整中，全球標準指數台股成分股新增力旺、譜瑞 - KY、旭隼，掀起千金股比價行情，除股王矽力 - KY 改寫天價外，AES-KY 再以漲停作收，股后信驊也大漲超過半根漲停板，但新增成分股的力旺與譜瑞 - KY 則開高走低。

元宇宙概念指標股宏達電期滿出關，股價震盪走高，續飆漲停，收 90.9 元，同集團的威盛、位速同步跟進漲停，亞信、驊訊也以漲停價作收，鈺創大漲 6.95%，揚明光漲幅也超過 4%。

IC 設計族群再獲資金青睞，除受到比價效應及元宇宙行情帶動外，金麗科、凱鈺、普誠、偉詮電、太欣也狂飆漲停，茂達、沛亨均漲逾半根停板。

